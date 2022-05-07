三分一受訪職場女性遇性騷擾　工聯會促增《性別歧視條例》阻嚇力

母親節將至，工聯會婦女事務委員會今日（7日）公布，「在職婦女對性別歧視條例了解」調查。結果有六成受訪者稱，公司沒有設立哺乳空間或相關人事政策。

另外，有近一半受訪者稱，僱主沒有制定舉報性騷擾的相關機制。調查更發現，有近三分一受訪女性曾遭性騷擾，但僱員不知如何向僱主反映，或投訴後僱主沒有實質幫助，最後事件被淡化而不了了之。



工聯會婦委稱，在職婦女性別歧視多涉民事性質，阻嚇力不足，建議政府應就僱主轉承責任中加入刑責。調查結果亦反映僱主不了解《性別歧視條例》修訂內容，平機會應加強宣傳，讓職場婦女多一點尊重。



（左起）工聯會婦女事務委員會副主任程岸麗、工聯會婦女事務委員會副主任李煒敏、工聯會婦女事務委員會主任梁頌恩（公聯會婦委提供）

工聯會婦女事務委員會調查發現，在296位受訪職場女性中，有63.9%表示，公司沒有設立哺乳空間或相關人事政策。《性別歧視條例》中，禁止歧視餵哺母乳女性的修訂內容，已於2021年6月生效。工聯會稱，調查結果反映相關公司沒有按新修訂進行調整，增加公司日後被投訴風險。

調查又發現，105位曾餵哺母乳的受訪者中，有近五成因公司缺乏哺乳空間，加重工作上的壓力。工聯會婦委促僱主，應提供哺乳環境及相應空間。

工聯會婦委指，在職婦女相關的性別歧視定罪一般為民事，阻嚇力不足。建議應就僱主的轉承責任中加入刑事檢控的罪行，以提升僱主保障僱員避免受性騷擾的意識。（工聯會婦委提供）

公司缺乏舉報機制 性騷擾事件不了了之

調查亦包括女性僱員於職場上遭受性騷擾的情況，在299位受訪者中，有45.2%的受訪者表示僱主沒有相關舉報機制，亦有36.8%的受訪者則表示僱主並未制定明確的投訴及求助措施。即使遭受性騷擾，僱員亦不知道如何向僱主反映及要求介入。

受訪者中，亦有110位在職女性曾遭性騷擾，佔約三分一。當中超過40%認為即使投訴後，僱主都沒有作出實質處理，或因管理層壓力息事寧人。部份則因對有關政策不信任，最終令事件不了了之。

《性別歧視條例》中有提及禁止歧視餵哺母乳女性的修訂內容，相關條例已於 2021年6月正式生效，僱傭雙方都必須要遵守。（資料圖片／洪嘉徽攝）

工聯會婦委稱，在職婦女遭受性別歧視多為民事性質，阻嚇力不足，建議政府就僱主的轉承責任中，加入刑事檢控的罪行，提升僱主保障僱員避免受性騷擾的意識。工聯會婦委重申，雙職婦女在工作及家庭照顧方面，都承受著無比壓力，希望婦女在職場或家庭上都可得到足夠尊重和善待。