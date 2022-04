01專訪｜塗黑身體演外傭　移工聯盟主席：忽視膚色背後歧視與偏見

TVB電視劇《金宵大廈2》找來香港華人演員黃婉華,塗黑全身飾演菲律賓外傭,劇中更有不少帶有歧視和刻板印象的情節,更登上國際新聞。

一直為在港外傭爭取權益的國際移工聯盟主席Eni Lestari,亦曾被前僱主歧視皮膚黑而禁坐梳化,她認為劇中做法「冒犯(insult)」、令人反感,指塗黑皮膚的做法是嚴重欠缺敏感度,忽視膚色背後帶來的歧視問題,顯示香港人對現實和世界的無知,電視台亦無跟隨世界進步,不止無負起公民教育的責任,更加深歧視。



演員黃婉華在社交網分享塗黑皮膚及苦練菲律賓式口音,有本地娛樂新聞更以此讚美。(黃婉華IG)

無綫電視劇《金宵大廈2》,其中一個單元,由加拿大回流的香港華人演員黃婉華,飾演菲傭,她更表示,需要塗黑面容,特意操練菲律賓式英文。

劇集一播出引起軒然大波,登上國際新聞。其中塗黑皮膚,被指與現今被視為歧視和禁忌的,美國19世紀白人塗黑臉醜化黑人的表演相似。

曾因膚色黑被禁坐梳化

本為印傭的Eni憶述,她來港後首位僱主曾問她「為什麼你這麼黑(Why you so dark)?」,之後就不讓她坐在梳化、更要求她只能使用屬於她的一套餐具及杯,更不能用洗衣機等物品,亦無獲家中鎖匙,「Being dark is not only the skin, but the consequences you paid(黝黑膚色並不限於皮膚,而是背後發生的事)」。

香港外傭在港的對待並不平等,每天都遇上被污名、歧視,以及被邊緣的情況,「這種不平等,其實是在膚色反映,所以要留意這個情景(These inequalities actually are express in the dark skin face, so you have to see the context.)」她認為,此電視劇是嚴重欠缺敏感度,沒有看到膚色背後的事情。

Eni認為,演員或編劇未必旨在侮辱外傭,但劇集帶出的訊息及形象,有機會對外傭帶來負面影響,故處理少數族裔議題時需要小心。(張浩維攝)

不予非華裔演員機會 劇情亦充斥問題

TVB早前發出的道歉聲明中,強調演員「以專業和精湛的演技,成功刻劃出這個角色」,Eni指出,是否演得神似根本不重要,即使不談劇情亦感到被冒犯,「為何不找菲藉或印尼藉演員?起碼能夠代表社群,而做法亦顯示出香港娛樂行業不給予非華裔演員機會。」

問到如改由印尼裔或菲裔演員擔任此角色,是否就可以接受,Eni說,起碼使用同一族群的演員能更有代表性,但她指,劇集的內容仍充滿問題。

2018年5月,新民黨立法會議員容海恩指外傭假日聚集影響衞生,引發外傭遊行,抗議其言論歧視。(資料圖片 / 張浩維攝)

「顯示香港人對現實和世界的無知」

劇中外傭因走失僱主狗隻而撒謊,其後又施展「南洋巫術」 ,更有其他角色指外傭年輕貌美可以嫁給男僱主過好生活。Eni認為,有關劇情不現實亦誤導,指根本不認識外傭懂巫術,外傭只是一般人,如被僱主欺負就只會辭職或找領事館、工會等協助。

她認為,劇情顯示香港人「對現實和世界的無知(very ignorant to the reality and to the world)」,以為外傭來港就是要找男人嫁,實情是她們都是來較富有的香港賺錢養家,希望回鄉與家人團聚,指與香港人去加拿大或英國等較富有的地方工作生活同樣,也不代表就是要與當地僱主結婚。

Eni指,疫情之下,外傭亦同時被警察針對,每個周日在公園放假時,都會被趕走,但港人在西九龍文化區等多於6人聚會都無人檢控。(資料圖片 / 蘇煒然攝)

被刻板定性 負面印象覆水難收

Eni憂慮,外傭本來已是被邊緣化的族群,香港一般市民對外傭的文化或生活都沒有充分了解,故畫面上的形象,容易影響一般人對外傭的認知,所以在電影或電視等取材上都需要更小心。

她笑說,來港前曾看過劉德華及其他有關黑社會的香港電影,曾一度認為香港充滿危險,到處都是壞人,指出娛樂事業不單純提供娛樂,亦與傳播及教育相關,如帶錯誤的訊息,令人以為所有深膚色人種都必定是外傭,亦會說謊、下巫術,甚至有對白說「外傭都是心理不平衡」,就會為外傭及其族群帶來有負面影響。

Eni指出,涉及外傭或少數族裔的書籍或影視作品,原意或不是要作出批評或抵譭,但如敏感度不足,未有向有關族群諮詢了解,因而對該族群造成負面的印象或影響覆水難收。

國際移工聯盟的其中一個海報,寫上「我們是工人,不是奴隸」的口號。(張浩維攝)

無跟隨世界進步教育公眾 香港還是國際都市?

過去香港都曾出現演員塗黑扮外傭,但未有被批評,Eni說,世界一直在進步,擁抱多元,在種族、宗教上都有更多認識,但是次劇集仍繼續使用舊有做法,不但沒有教育公眾,反而突顯之間的不同,造成更多歧視問題,反問如香港確實是國際城市,為何還讓這種情況發生?

菲傭Juvi認為劇中有部分劇情不符現實,但相信其僱主不會因電視劇影響與她的關係。(張浩維攝)

外傭間熱議事件

記者昨於多個地方找外傭表達對事件的看法,不少外傭表示,知道事件,族群內有關注和討論,但大部份外傭不願面對鏡頭受訪。

菲律賓外傭Juvi在港工作超過十年,認為劇中有部分劇情不符現實,但相信其僱主不會因電視劇影響與她的關係,而菲律賓人的膚色有深有淺,相信香港人都能看到。她說,在香港經常遇到不公平的事,最重要是自己如何面對,人生總會遇上困難,只能盡力做好自己。