01專訪｜塗黑身體演外傭　移工聯盟主席：忽視膚色背後歧視與偏見

TVB電視劇《金宵大廈2》找來香港華人演員黃婉華，塗黑全身飾演菲律賓外傭，劇中更有不少帶有歧視和刻板印象的情節，更登上國際新聞。

一直為在港外傭爭取權益的國際移工聯盟主席Eni Lestari，亦曾被前僱主歧視皮膚黑而禁坐梳化，她認為劇中做法「冒犯（insult）」、令人反感，指塗黑皮膚的做法是嚴重欠缺敏感度，忽視膚色背後帶來的歧視問題，顯示香港人對現實和世界的無知，電視台亦無跟隨世界進步，不止無負起公民教育的責任，更加深歧視。



演員黃婉華在社交網分享塗黑皮膚及苦練菲律賓式口音，有本地娛樂新聞更以此讚美。（黃婉華IG）

無綫電視劇《金宵大廈2》，其中一個單元，由加拿大回流的香港華人演員黃婉華，飾演菲傭，她更表示，需要塗黑面容，特意操練菲律賓式英文。

劇集一播出引起軒然大波，登上國際新聞。其中塗黑皮膚，被指與現今被視為歧視和禁忌的，美國19世紀白人塗黑臉醜化黑人的表演相似。

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曾因膚色黑被禁坐梳化

本為印傭的Eni憶述，她來港後首位僱主曾問她「為什麼你這麼黑（Why you so dark）？」，之後就不讓她坐在梳化、更要求她只能使用屬於她的一套餐具及杯，更不能用洗衣機等物品，亦無獲家中鎖匙，「Being dark is not only the skin, but the consequences you paid（黝黑膚色並不限於皮膚，而是背後發生的事）」。

香港外傭在港的對待並不平等，每天都遇上被污名、歧視，以及被邊緣的情況，「這種不平等，其實是在膚色反映，所以要留意這個情景（These inequalities actually are express in the dark skin face, so you have to see the context.）」她認為，此電視劇是嚴重欠缺敏感度，沒有看到膚色背後的事情。

Eni認為，演員或編劇未必旨在侮辱外傭，但劇集帶出的訊息及形象，有機會對外傭帶來負面影響，故處理少數族裔議題時需要小心。（張浩維攝）

不予非華裔演員機會 劇情亦充斥問題

TVB早前發出的道歉聲明中，強調演員「以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色」，Eni指出，是否演得神似根本不重要，即使不談劇情亦感到被冒犯，「為何不找菲藉或印尼藉演員？起碼能夠代表社群，而做法亦顯示出香港娛樂行業不給予非華裔演員機會。」

問到如改由印尼裔或菲裔演員擔任此角色，是否就可以接受，Eni說，起碼使用同一族群的演員能更有代表性，但她指，劇集的內容仍充滿問題。

2018年5月，新民黨立法會議員容海恩指外傭假日聚集影響衞生，引發外傭遊行，抗議其言論歧視。（資料圖片 / 張浩維攝）

「顯示香港人對現實和世界的無知」

劇中外傭因走失僱主狗隻而撒謊，其後又施展「南洋巫術」 ，更有其他角色指外傭年輕貌美可以嫁給男僱主過好生活。Eni認為，有關劇情不現實亦誤導，指根本不認識外傭懂巫術，外傭只是一般人，如被僱主欺負就只會辭職或找領事館、工會等協助。

她認為，劇情顯示香港人「對現實和世界的無知（very ignorant to the reality and to the world）」，以為外傭來港就是要找男人嫁，實情是她們都是來較富有的香港賺錢養家，希望回鄉與家人團聚，指與香港人去加拿大或英國等較富有的地方工作生活同樣，也不代表就是要與當地僱主結婚。

Eni指，疫情之下，外傭亦同時被警察針對，每個周日在公園放假時，都會被趕走，但港人在西九龍文化區等多於6人聚會都無人檢控。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被刻板定性 負面印象覆水難收

Eni憂慮，外傭本來已是被邊緣化的族群，香港一般市民對外傭的文化或生活都沒有充分了解，故畫面上的形象，容易影響一般人對外傭的認知，所以在電影或電視等取材上都需要更小心。

她笑說，來港前曾看過劉德華及其他有關黑社會的香港電影，曾一度認為香港充滿危險，到處都是壞人，指出娛樂事業不單純提供娛樂，亦與傳播及教育相關，如帶錯誤的訊息，令人以為所有深膚色人種都必定是外傭，亦會說謊、下巫術，甚至有對白說「外傭都是心理不平衡」，就會為外傭及其族群帶來有負面影響。

Eni指出，涉及外傭或少數族裔的書籍或影視作品，原意或不是要作出批評或抵譭，但如敏感度不足，未有向有關族群諮詢了解，因而對該族群造成負面的印象或影響覆水難收。

國際移工聯盟的其中一個海報，寫上「我們是工人，不是奴隸」的口號。（張浩維攝）

無跟隨世界進步教育公眾 香港還是國際都市？

過去香港都曾出現演員塗黑扮外傭，但未有被批評，Eni說，世界一直在進步，擁抱多元，在種族、宗教上都有更多認識，但是次劇集仍繼續使用舊有做法，不但沒有教育公眾，反而突顯之間的不同，造成更多歧視問題，反問如香港確實是國際城市，為何還讓這種情況發生？

菲傭Juvi認為劇中有部分劇情不符現實，但相信其僱主不會因電視劇影響與她的關係。（張浩維攝）

外傭間熱議事件

記者昨於多個地方找外傭表達對事件的看法，不少外傭表示，知道事件，族群內有關注和討論，但大部份外傭不願面對鏡頭受訪。

菲律賓外傭Juvi在港工作超過十年，認為劇中有部分劇情不符現實，但相信其僱主不會因電視劇影響與她的關係，而菲律賓人的膚色有深有淺，相信香港人都能看到。她說，在香港經常遇到不公平的事，最重要是自己如何面對，人生總會遇上困難，只能盡力做好自己。