陳茂波指第五波疫情下受巨大衝擊　經濟增長預測無可避免要下調

疫情逐漸緩和，財政司司長陳茂波今日（8日）在網誌指，本港今年首季經濟負增長4%，結束連續四季改善勢頭，期內私人消費開支跌逾5%、固定投資跌逾8%、整體貨物出口首季跌4.5%，反映形勢不容樂觀，預告下周公布的經濟增長預測無可避免需要下調。



陳茂波指，正就經濟增長預測進行覆檢及在下周公布最新預測，目前看來是無可避免需要下調。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

3月餐飲市道為有史以來最差 下周公布今年經濟預測

陳茂波表示，本地零售銷售貨值在三月份跌13.8%，首季度總計跌7.6%。餐飲市道受壓更甚，三月份食肆總收益僅39.3億元，是有紀錄以來最低的單月數字；首季總計為151億元，是近16年來最低。

他稱，雖然預計隨著疫情逐步受控及經濟活動稍為恢復，經濟數據將略有改善，但內部經濟恢復需時，外圍環境持續不明朗且風險增大，不利本港今年的經濟狀況。他指，正就經濟增長預測進行覆檢及在下周公布最新預測，目前看來是無可避免需要下調。

美進入加息周期港拆息料趨升 供樓人士開支將增加

此外，陳茂波指，美國聯儲局上周加息0.5厘，是22年來首次加幅達到半厘，即使聯儲局官員的言論，暫時淡化未來更大幅度加息的可能，卻已確立今年餘下時間仍會多次加息的趨勢，累計幅度可能達到2.5厘或更多，局方亦確定縮減資產負債表的規模和步伐，兩者疊加對全球資金供應帶來根本性影響。踏入加息周期，他認為，港元拆息上升將增加供樓人士的按揭還款開支；對中小企而言，疫情對市場需求和供應鏈均造成打擊，經營仍然困難，加息亦將加重中小企償還貸款的壓力。

（陳茂波網誌圖片）

立法會上周通過《撥款條例草案》，他指讓2022-23年度財政預算案當中的各項逆周期措施能順利鋪開，也為疫後的經濟復蘇及長遠發展作好部署，接下來他和各政策局將加快落實預算案中在多個範疇的各項舉措，包括深化創科發展，並加快發展數字經濟等，同時繼續提升並豐富本港在金融、航運、貿易、航空等傳統產業的發展。