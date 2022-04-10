消費券｜陳茂波指百萬市民首日即以八達通App領取　較去年增37%

政府上周四（7日）派發新一輪電子消費券首期款項，財政司司長陳茂波今（10日）在網誌表示，市面消費氣氛有所改善，在發放首日有約100萬名市民透過八達通手機應用程式收取消費券，比率較去年高出三成七，反映市民已熟習以便捷的電子方法取得服務。



▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



+ 10

陳茂波在文中表示，注意到不少商戶提供的優惠有效期頗長，個別甚至預留後續優惠冀保持顧客的消費熱度，期待著疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可以更盡情消費，加速經濟復蘇的力度。

消費氣氛有所改善 有主婦特意為晚餐「加餸」

他指，市面的消費氣氛有所改善，有年青人用消費券購買電子產品；有飲早茶的老友記多點了些點心；也有主婦特意為晚餐「加餸」，還有些朋友打算善用消費券的時間彈性，先比較各商店及商場的優惠，待疫情進一步緩和時才再作消費。

陳認為，消費券的好處是在保持使用靈活度同時，最大程度將資金鎖定在本地的經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。他稱，注意到愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售的模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」的模式，開拓新的機遇，也有愈來愈多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。

▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



+ 2

重啟政府零售綠債發行 最快月底前接受認購

此外，陳茂波表示，考慮到疫情已逐步改善，加上不少商業活動可透過網上或其他電子方式進行以遵守防疫要求，故計劃短期內重啟因疫情押後推出的首批政府發行綠色零售債券。

這次的零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元，是將上個財政年度暫時押後的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛勾債券及銀色債券。考慮到利率趨升，他指零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼

