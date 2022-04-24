陳茂波料失業率需時回落　去年度財政盈餘調高至逾290億

疫情逐漸受控、社交距離措施開始分階段放寬，加上消費券效應，財政司長陳茂波認為有助支持今季經濟進入穩步改善趨勢，但指下月中發表二至四月份失業率仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

他又指，由於緩繳利得稅的申請遠較預期為低，利得稅收入高於估算，加上政府實際開支略低於預期，上個財政年度的財政盈餘約為290多億元，略高於2月公布預算案時估算的189億元。



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陳茂波今日（24日）在網誌表示，部份經濟指標的表現需時才會見到改善，例如上周公布的最新失業率（今年一至三月份）急升到5%，失業人數增加逾2.7萬人，總失業人數增加到18.8萬人，就業不足率亦急升到超過3%的水平。

料下月發表失業率仍反映第五波疫情艱境

他指出，雖然現時市道開始好轉，但下月中發表的二至四月份失業率，仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

料財政盈餘達290億 因利得稅收入高於估算

他在文中指，過去數年在防疫抗疫上，特區政府花了數以千億元計的開支，2021/22財政年度（截至今年三月底）的政府年結帳目將於本周公布。由於緩繳利得稅的申請遠較預期為低，利得稅收入高於估算，加上政府實際開支略低於預期，年結帳目的財政盈餘約為290多億元，略高於上月公布預算案時估算的189億元。

不過，由於政府帳目是以現金收付制來編製，當中包含政府透過發債募集的290多億元資金、從房屋儲備金回撥的230億元，以及首度入帳的未來基金累積投資回報250億元。若扣除這三項因素，實際上去年度仍處於財政赤字的狀況。

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外圍市場加息或觸發資金外流

陳茂波表示，雖然目前本港經濟逐步回穩，本地通脹率仍屬相對溫和，但仍必須時刻警惕風高浪急的外圍環境，特別是地緣政治局勢和息率的走勢。他指，美國正面對高達約8%的通脹率，聯儲局上月中已加息0.25厘，是三年多以來首次，市場普遍預計美國今年內可能會進一步大幅加息以應對高企的通脹，故關注對本港息率及港匯走勢、資金會否外流，及加息對置業人士和按揭貸款質素的影響等。

他又指，外圍市場加息令持有外幣的回報變得吸引，難免會觸發部份資金外流，強調美國進入加息周期不會影響本港的金融和貨幣穩定，又稱聯繫匯率制度實施近40年來經歷過多次經濟及利息周期一直行之有效，本港有龐大的貨幣基礎（2.2萬億）作資金流出的緩衝，提醒投資者以審慎管理潛在風險為上策。