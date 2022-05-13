查毅超專訪｜將軍澳先進製造業中心亞洲第一　用本港研發自動叉車

科技園公司在將軍澳創新園設立的先進製造業中心（AMC）上月22日開幕，設全亞洲首個融合自動化的智慧物流及生產設備，現時已有公司進駐其中，為香港再工業化的一個里程碑。



科技園主席查毅超特別提到，AMC內的無人駕駛叉車技術研發自VisionNav Robotics公司，由中文大學研究隊創立，並進駐白石角科學園，屬於「園區公司」。



工業邨改稱「創新園」 設亞洲首個先進生產設施

政府近年大力推動創科及再工業化產業，科技園公司早前亦重新為將軍澳、大埔及元朗工業邨定位成「創新園」，並於將軍澳創新園設立先進製造業中心（AMC），標榜「全亞洲首個跨行業、融合自動化及智慧物流方案的先進生產設施」。

將軍澳AMC佔地2.71公頃，總樓面面約10.9萬平方米，設有七層，樓底高度達六米，料可容納2,500名創科人員工作。設施內提供共用倉庫、共享物流服務、共用原型製造、小批量裝配支援及無塵車間等。AMC的物流中心可24小時運作，又配備自動化設備，包括無人駕駛叉車及機械，可將上架及裝卸貨物。

AMC二樓設有吊臂，可將地下貨櫃運上二樓。圖中人為香港科技園主席查毅超。（李澤彤攝）

AMC二樓設有吊臂，可將貨櫃由地面運上二樓。AMC大廈承重較一般生商廠房高，部分樓層平均可承重25噸，局部位置更可達逾120噸，配合不同廠房的需要。

自動叉車為中大團隊成立的公司研發，該公司其後亦為科學園園區公司之一。（李澤彤攝）

查毅超：研發無人駕駛叉車屬於「園區公司」

香港科技園主席查毅超表示，AMC內的無人駕駛叉車技術研發自VisionNav Robotics公司，由中文大學研究隊創立，並進駐白石角科學園，屬於「園區公司」，其科研成果商品化後，亦在科園轄下的AMC內應用。他表示，叉車內的透過鏡頭、感測裝置及貼在牆上的指令代碼等，確將貨品自動地送往所需地方，省卻搬運人手。

科學園二期引入Wet Lab

至於其他創科園發展方面，查毅超稱大埔工廈已改劃成「醫療用品製造中心」（MARS），支援醫療用品、儀器、設備、物料及健康產品的智能生產，尤其現時的防疫物品等；而元朗創科園亦即將改造舊廠房設立一個微電子中心（MEC）。他又說，白石角科學園二期工程亦正進行中，第二階段擴建工程正進行中，將來主要是用作設置濕實驗室（Wet Lab），佔地約1.3萬平方米，期望可在2025年落成。