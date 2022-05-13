查毅超專訪｜再工業化需具香港特色　有好政策　軟硬件就會到位

候任特首李家超政綱提到「無創科、無未來」，要將香港打造成國際創科中心。香港科技園主席查毅超接受《香港01》專訪時表示，現階段本港應充分利用現有科學園及剛落成的將軍澳先進製造業中心(AMC)等，積極幫助一些在香港做未做過、未生產過的公司，為北部都會區及新田科技城做一個好的示範。



他認為本港最重要是建立具本地特色的再工業化模式，又預料因應未來創科用地是現時四倍，人手需求相應亦會是現時的四倍，應在多管齊下培育及吸納人才。他強調最重要是有政府政策配合，當有好政策，資金、設施等軟硬件就會到位。



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工總調查指GDP逾40%屬生產性服務業

根據政府統計署的本地生產總值（GDP）百分比，2020年服務性行業佔本港GDP約93.5%，而製造業則只有1%。不過，查毅超引述去年香港工業總會與港大研究指出，逾90%的服務性行業當中，其實有逾40%屬於生產性服務業，包括工程、設計甚至是營銷等等，有關研究在2016年亦有進行，結果相若。他強調，真正「落手落腳」的製造業只是生產鍊的一部份，當中還有生產性服務行業，佔本地GDP比重亦頗多。

三類型可再工業化 包括本地產出

談及再工業化，查毅超稱目前本港有三類型再工業化，一是程序回流，例如有公司在國內生產，或將某些技術含量較高的程序抽出，並回到香港或海外進行；二是本地產出，包括近年大熱的防疫用品生產；三是新科技、新工業，如在本地研發、不需大量勞工及精密程序的生產，他認為AMC的啟用時機正好可配合再工業化發展。

積極幫助新型企業 為未來做好示範

要發展再工業、創科等，不外乎人才、金錢、市場及土地。在土地方面，查毅超稱政府正積極落實北部都會區、新田科技城及重推馬料水填海計劃，以今日用地而言，白石角科學園其實已飽和，餘下土地可能涉及要整幅預留起做特別計劃，部份亦可以建設AMC等，有的地方並不多。他強調，在該些計劃未落成前，最重要是幫助一些未在香港做過及未生產過的企業，在科技園公司當中站穩住腳，作為一個好的示範，引領未來北部都會區及新田科技城的未來走向。

未來創科用地及人才需求料為現時四倍

至於人才方面，他稱現時科學園內有1.7萬人進駐，當中約1.1萬人為研究開發人員，而該類人員香港約有4萬多人，以本土人員最多，亦有國內及國外人員。他指將來創科用地推算是現有用地的四倍，故創科人才亦應是現時的四倍左右，即科學園內約4萬人、全港約10多萬人。

他認為本地人工智能A.I.相關大學課程學位供不應求，應多管齊下增加人才，包括可協調增加相關大學學位、在中學設置有關教學課程以及再培訓原有科技人才，亦需研究如何吸引國內外人才到港發展。

香港特色嘅再工業化，將來為年輕人打造好多機會。 香港科技園主席查毅超

查毅超表示，本港有不少創科人才，最重要是有政府政策配合，當有好政策，資金、設施等軟硬件就會到位。他稱樂見於過去兩屆政府大力支持創科，候任特首李家超亦稱要打造香港成國際創科城市，科技園公司會盡力給予意見，他強調香港再工業化最重要是找到具自己特色的模式。

當中生產性服務業係各施各法，你覺得你最core（核心）係乜，抽起自己core去管理。 香港科技園主席查毅超

港有18間「獨角獸」企業 強調數目非KPI

他又說，本港現時有18間「獨角獸企業」，較三年前六至八間多，形容「其實唔差」，但他指有無「獨角獸企業」是受文化影響，例如日本初創公司大多與大型企業合作，之後併入大企之中，故日本較少「獨角獸」。他強調「獨角獸」數目並非KPI，亦不需要與其他填區比較。