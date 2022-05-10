黎智英涉欺詐　科技園追問蘋果大樓有否違契　壹傳媒高層支吾以對

壹傳媒創辦人黎智英與集團時任行政總監黃偉強，涉違反租契，容許處理黎與家人事務的力高顧問有限公司，在蘋果大樓設辦公室。案件今（10日）在區域法院續審，科技園公司發展女總監作供，指於2020年3月收到傳媒查詢，她便派職員向黃作口頭查問有關蘋果大樓是否違規問題，下屬向她匯報指黃支吾以對，未有正面回應，她遂向對方要求到大樓親自巡查。



力高從未向科技園作出租用申請

科技園公司發展總監文曦華供稱，科技園容許承租公司的子公司或相關公司申請牌照後佔用處所。在決定是否批出牌照時，科技園會考慮公司的業務是否與租契列明的用途相符。自她接手工作後，黃偉強一直代表蘋果印刷處理申請牌照事宜，涉案的力高顧問有限公司，從未向科技園作出申請。

科技園女總監文曦華稱到蘋果大樓時，在「水牌」見蘋果慈善基金。(朱棨新攝)

收到傳媒查問後作調查

於2020年3月，科技園收到傳媒查詢問蘋果大樓是否違規，網媒《港人講地》是其中一間作出查詢的媒體。科技園的職員遂向黃偉強作口頭查問，文曦華指根據下屬的匯報，黃未有正面回應，有點支吾以對。科技園因此以書面方式查問，並要求巡查。

水牌亦見蘋果日報慈善基金

同年5月4日，文曦華和下屬及多名地政總署職員到蘋果大樓巡查，黃偉強帶他們到多個地方視察。期間，文曦華發現地下的「水牌」有蘋果日報慈善基金，該慈善基金非持牌公司，主要負責收取捐款支票及郵件，沒有佔用地段。文及後巡查時，發現慈善基金已在「水牌」中移除。

承認過往亦曾有偷步情況

她在辯方盤問下，承認以往有公司運作一段時間，才由承租人申請牌照。以前遇上此「偷步」情況，只要公司補交文件、公司與租約用途相關等，原則上會批出牌照，但承認做法不理想。

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

案件編號：DCCC349/2021