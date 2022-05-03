黎智英涉欺詐科技園案　助手Mark Simon曾傳意　要搬走黎相關公司

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌讓一間處理他與其家人事務的秘書服務公司，在將軍澳的蘋果大樓設辦公室，並與一名高層涉欺詐業主科技園公司指他們沒有違反租契，案件今(13日)在區域法院開審。控方案情指，涉案的公司主要負責管理黎及其家人的租處和遊艇等，與出版及印刷無關。事件東窗事發後，黎曾透過其私人助理Mark Simon，指示該名集團高層更改涉案公司的註冊地址及搬走公司，高層並向科技園稱該公司未有佔用蘋果大樓。控方又指，若該公司另外租用辦公室，需花上5至7百多萬元。



控罪指兩被告未按租契用途

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，與周達權及其他人隱瞞香港科技園公司，指處於將軍澳工業邨駿盈街8號的蘋果大樓，未有違反1999年5月25日訂立的租契；意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利，導致該蘋果日報印刷有限公司，及力高顧問有限公司獲得利益；或令科技園公司蒙受不利。

黎智英另被控1項欺詐罪，指他於1998年4月1日至2015年12月31日，與他人隱瞞香港科技園公司，未有按1995年10月24日的提案計劃書和租契協議，及1999年5月25日訂立的租契，使用有關處所；令蘋果日報印刷有限公司及力高顧問有限公司獲益；及令科技園公司或蒙受不利。

黎租用時稱只作印刷及出版

控方開案陳詞指，科技園公司（前稱工業邨公司）在90年代以遠低於市價租出涉案的將軍澳用地，以推動香港工業發展。

黎在90年代申請租用涉案土地，而蘋果印刷有限公司（前稱壹傳媒印刷有限公司）在1995年及1999年與科技園公司簽訂的提案計劃書及租契，均定明土地用途只限於即出版、印刷報紙雜誌。

力高由黎任董事

然而黎名下的力高顧問公司在1998年，將註冊地址改為涉案的將軍澳用地，以及在該處營運。控方稱，力高與出版印刷業務完全無關，主要為黎及其兒子擔任董事的公司提供秘書服務、進行投保、租用及管理黎與家人的嘉道理道住所、管理黎的3艘遊艇等。在1997至2019年間蘋果印刷從未有讓力高佔用將軍澳用地，向科技園公司申請任何牌照。

雖然案發時科技園公司曾到將軍澳用地巡查，但職員卻稱部份範圍因載有新聞材料的敏感文件，不會引領巡查進入有關地方，這些地方包括力高的辦公室。

Mark Simon轉指示要搬走力高

科技園公司在2020年3月發現力高違規使用將軍澳用地，及後作為行政總監的黃，曾與Mark Simon、營運總裁周達權及內部法律顧問何凱英開會討論事件，Mark Simon在會中轉達黎的指示，稱要將力高的辦公室搬走。

黃之後安排力高搬辦公室及改註冊地址，並回覆科技園公司指，力高只是以將軍澳用地註冊為公司地址，但沒有佔用任何部份，澄清蘋果完全遵從租契條款。

若力高另租辦事處需花數百萬元

黎及黃於2020年8月10日被捕，警方在將軍澳用地搜出多份與力高相關的文件。控方指，力高若要另租辦公室，將要花費592萬至768萬元租金。

控方亦指，若科技園公司行使租契下的權利，或可獲高達1.1億元作為補地價的款項。而將軍澳用地在2020年的地價估計為5.16億元，若科技園公司將用地另租他人，或可獲有關金額。

控方由刑事檢控專員楊美琪、署理副刑事檢控專員周天行代表；被告黎智英及黃偉強，則分別由資深大狀陳政龍及黃佩琪代表。

案件編號：DCCC349/2021