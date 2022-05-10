馬會投注站周四起恢復投注服務　可買六合彩彩票　日馬日仍關閉

香港賽馬會今日（10日）表示，隨著疫情持續緩和，決定由星期四起，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間；至於六合彩攪珠日，會由中午12時開放至晚上9時15分。6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事。



馬會表示，隨著疫情續漸緩和，本周四開始恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間（張浩維攝）

香港賽馬會表示，隨著疫情持續緩和，決定由本周四開始，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間；而由6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事。

5月場外投注處開放時間。（香港賽馬會提供）

投注站不會直播賽馬及足球賽事

由5月12日至5月31日，場外投注處於非賽馬日由中午12時至晚上8時開放(星期一開放至下午6時)。夜馬賽事日由中午12時至下午6時開放；日馬賽事日則不會開放。場外投注處不會開放影視大堂及優越專區，也不會直播賽馬及足球賽事。至於六合彩攪珠日，由中午12時開放至晚上9時15分

入投注站需符合疫苗通行證要求

馬會表示，所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，並根據疫苗通行證指示的要求，於進入場外投注處前使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。