前警員與妻爭執用皮帶套住女兒頸　報告指患妄想症　判醫院令1年

前警員和分居妻爭執，著8歲女兒把頭套入掛在雙層床的皮帶圈，並致電妻子讓妻聽到女兒喊叫聲。警員早前承認虐兒等罪名，案件今(11日)在區域法院判刑，被告聲稱未能接受妻子有外遇而犯案，報告指被告患有妄想症，心理專家認為其精神狀態，其重犯機會高，法官姚勳智考慮被告的犯案理由等，判他12個月醫院令。姚官在判刑後特別叮囑再被告：「出番嚟，唔好再做傷害家庭、女兒嘅事情。」



被告現年41歲，原任職警員，案發正辭職前休假，現已離職。他被控於2021年6月15日在粉嶺的住所虐待8歲女兒X，及刑事恐嚇其妻子Y。

指被告的精神狀態重犯機會高

被告今未有律師代表，法官庭上讀出其求情信，指他曾任警員19年，多番獲嘉許。他因不能接受妻子有外遇，情緒受打擊而犯案。但強調和女兒關係良好，無意傷害對方。法官又引述其精神科報告，指他患有妄想症，心理報告則認為，考慮到被告的精神狀態，認為其重犯機會高。

嚴重之處在於事主是被告的親生女兒

法官判刑時指，本案嚴重之處在於被告作為父親，對親生女兒做出案中的行為，若非消防員等到場，後果難以想像。考慮被告認罪及其犯案理由等，接納精神科報告建議，判被告12個月醫院令。

被告致電恐嚇妻碰巧妻在警署

案情指，被告和已分開居住的妻子Y於案發日下午約1時，透過電話爭執，被告聲言會傷害X。當時正身處警署的Y，向警方求助並開啟電話的揚聲器，聽到被告謂：「同個女傾好，佢願意跟我走」、「其實唔洗啦，一下仲快，好快嫁咋，佢行先，跟住到我」，對話中並傳來女兒的哭泣聲。

曾用刀指向女兒心口

消防員和警員等先後到被告的粉嶺單位外，被告當時情緒激動，又用刀近距離指向女兒的心口。消防員破門入屋時，被告用刀尖戳到X心口一下，而警員則制服被告，把X救回。

女兒曾一度感到呼吸困難

X及後在錄影會面透露，被告當時把一條皮帶縛在雙層床，她則踏在櫈上，頭已套入皮帶圈。被告把櫈拉開，X原可站在床上，及用手扶著床。但被告捉住她的手，不讓她扶着，又抱着她雙腳並用力向下拉數秒，X感到皮帶圈變緊，呼吸困難。被告之後再把櫈放回她雙腳下，X才可站在櫈上。

案件編號：DCCC 1129/2021