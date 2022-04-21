前警員皮帶圈套女兒頭令其呼吸困難　並致電妻聲播情況　認罪候判

前警員與分居妻子爭執，致電其妻威脅會傷害他們的8歲女兒，其妻當時正在警署向警員求助，即打開揚聲器「聲音直播」其夫的話，並聽到他說：「…..一下仲快，好快嫁咋，佢行先，跟住到我。」消防接報即到前警員的單位救出女童，女童事後提稱她當時頭部已套在一綁在雙層床的皮帶圈內，其父更曾拿走她原本踏著的櫈，她曾感到呼吸困難。前警員今（21日）在區域法院承認刑事恐嚇和虐兒罪，法官把案押後至5月11日，以候被告的精神、心理及背景報告才判刑，被告期間須還柙。



41歲的被告，原任職警員，案發正辭職前休假，現已離職。他被控於2021年6月15日在粉嶺的住所虐待8歲女兒X，及刑事恐嚇其妻子Y。

案情指，被告和妻子Y育有兩女，包括女兒X(當時8歲）。兩人於2019年4月起分居，兩名女兒與Y同住，但女兒X會在放假期間到被告於粉嶺華明邨的單位居住。

致電妻稱會用繩和刀傷害女兒X

案發當天，Y收到被告的電話，並問她在哪及在做什麼，又稱已找人跟蹤她，Y即掛上電話。翌日，被告如常接女兒X到其單位。同月15日早上，被告再次致電Y及問她在哪。至下午1時左右，被告再和Y在電話中爭執。他要求Y於30 分鐘內到其粉嶺單位，否則她會後悔，又指會用繩勒和用刀傷害X。

妻子在警署內直播被告的話

當時Y正身處秀茂坪警署向警方求助，她開啟電話的揚聲器，警員聽到被告說：「同個女傾好，佢願意跟我走」、「其實唔洗啦，一下仲快，好快嫁咋，佢行先，跟住到我」。對話中並傳來女童的哭泣，謂：「爹地唔好呀爹地唔好呀，我唔想用刀。」被告又問X：「願不願意同佢走。」X回答：「我都願意。」

被告曾用刀戳向女兒心口

警員即向上級報告事件。並通知消防，之後被告的母親及消防員等先後到場，被告見狀情緒激動，並叫消防員不要過來，又用刀近距離指向女兒的心口。消防員最後破門入屋，被告用刀尖戳到X心口一下，在場警員最後制服被告，並把X救回。

X曾感皮帶圈變緊及呼吸困難

女童X在協助調查時稱，被告問他是否願意同佢走時，她稱當時口中雖說「願意」，但其實不想。她又指被告當時把一條皮帶縛在客廳的雙層床，她則踏在一張黑色櫈上，她的頭已套入皮帶圈，被告並有把櫈拉開，她原可站在床上，及用手扶著床。但被告捉住她的手，不讓她扶着，又抱着她雙腳並用力向下拉數秒，X感到皮帶圈變緊，呼吸困難。被告之後再把櫈放在她雙腳下，她才可站回上面。

法官稱已收到被告家人、同事等的信件，提及被告或因工作上備受很大壓力而犯案。但法官指被告所犯罪行嚴重將會判囚。

案件編號：DCCC 1129/2021