兒科醫生江俊達涉誤診兩個月大女嬰尿道炎　醫委會今紀律聆訊

兒科醫生江俊達涉嫌於2018年10月至11月期間，誤診一名出紅疹的兩個月大女嬰患上尿道炎，建議女嬰入院驗尿，並處方抗生素服用。女嬰的母親其後再向另一名醫生求診，才發現女兒原來沒有感染尿道炎，醫務委員會今日（11日）召開紀律聆訊，江俊達被控專業失當。



案情透露2018年10月18日，一名兩個月大女嬰因身上出紅疹，母親於是帶她前往江俊達工作的私家醫院求診。當時江指，女嬰可能患上尿道炎，需要入院進行尿液測試。翌日，因應江建議，女嬰進行種菌化驗，以確定是否患上尿道炎。

至10月22日，種菌有結果，顯示女嬰體內有兩種病菌，江俊達為女嬰處方抗生素口服藥物治療。女嬰的母親其後於11月9日再向另一名醫生求診，醫生再為女嬰做檢查後證實，並非患上尿道炎。

女嬰的母親潘女士今早在醫委會聆訊上作供時表示，當時女兒已服食了江俊達處方的抗生素口服藥，並已出院。惟到了11月6日，江再指其女兒體內的白血球指數高，應是口服藥效果不佳，曾建議其女兒入院接受抗生素注射治療。

潘女士稱，當時眼見女兒身上的紅疹早已消退，加上入院治療費用昂貴，前後已花6至8萬元治療，故不希望女兒再接受任何治療。她指，後來帶女兒再向另一名醫生求診，希望知道女兒是否真的患上尿道炎，該醫生指，其女兒並無出現發燒症狀，加上如若患上尿道炎，白血球數量應不只幾十。女兒再做尿液測試，亦證實並非患上尿道炎。紀律聆訊下午繼續。