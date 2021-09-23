聯合醫院2017年發生開漏藥事故，患有慢性腎病的好媽媽鄧桂思被處方服用高劑量類固醇藥，但醫生開漏了抗病毒藥物，致屬乙型肝炎帶病毒者的她因急性肝病發作入院，惟兩度換肝，最終於同年8月去世。當年涉事兩名聯合醫院醫生林治崑及陳小劍今日(23日)出席醫務聆訊，均被控兩項專業失當罪，兩人承認過失。

醫委會經商議後，研訊小組主席鄧惠瓊中午指出，兩名醫生第一項專業失當成立，第二項控罪則不成立。醫委會再退庭商議後。判處林治崑除牌5個月，緩刑36個月，陳小劍則除牌3個月，緩刑18個月。



林治崑及陳小劍求情時讀出向鄧桂思及其家人的道歉信，林治崑表示，當時沒有處方抗病毒藥物非故意，對此深深致歉，事後已盡力預防事件不再發生，希望家屬接受道歉及原諒。陳小劍則稱，對於未有處方抗病毒藥物致萬分歉意，會盡力避免事件再發生。辯方代表律師指出，兩人在調查期間合作，承認過失及致歉，又讀出兩人的上司撰寫的求情信。



控詞指，被告醫生林治崑及陳小劍分別於2017年1月及2月，作為註冊醫生，未有察覺病人紀錄上，顯示鄧桂思屬乙型肝炎帶病毒者，於處方類固醇藥物時，未有同時處方抗乙肝病毒藥物，被控兩項專業失當罪。林治崑及陳小劍今早均有出席聆訊，並均承認在事件上有失當。

林治崑（左一)及陳小劍（左二)今早出席醫委會聆訊。

控方讀出專家報告，指兩名醫生若有向病人處方抗病毒藥物，是可以減低乙肝發作的風險，又指兩人作為專業醫生，應能充分意識到需要向鄧桂思處方抗病毒藥物，認為兩人能力是低於水平。

鄧桂思生前因「甲型免疫球蛋白腎病」於聯合醫院就醫。2017年1月，鄧在聯合醫院專科門診覆診，被處方高劑量類固醇，但當時負責醫生忽略了鄧是乙型肝炎帶病毒者，沒有處方抗病毒藥物，以減低爆發肝炎的風險。

好媽媽鄧桂思因聯合醫院兩名醫生漏處方抗病毒藥物，致急性肝衰竭，兩度換肝終病逝。（病人家屬提供）

同年4月1日，鄧桂思因急性肝病入住聯合醫院。惟她的病情惡化，出現急性肝衰竭。於4月5日被轉送瑪麗醫院。她的長女Michelle因未滿18歲，被瑪麗醫院拒絕捐肝予母親的手術。鄧之後兩度換肝，惟最終於同年8月去世。

其遺產管理人亦於去年5月入稟高等法院，指鄧接受聯合醫院治療期間，因院方疏忽而令鄧去世，向醫院管理局索償，但入稟狀未有透露索償的金額。