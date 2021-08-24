西醫盧國章未診症已開藥罪成　醫委會判罰除牌一個月但緩刑六個月

私家醫生盧國章於2015年涉嫌未有診症便向一名3歲男童處方藥物，又未能診斷到男童感染肺炎，延誤轉介更好治療。醫務委員會連續兩日進行紀律聆訊，今日（24日）裁定盧國章其中一項未經診症開藥罪名成立，但未能及時斷症及轉介治療則不成立，判處他由註冊醫生名單除名一個月，但緩刑六個月。



男童母親及外婆今日亦有到場旁聽。（馬煒傑攝）

由於盧國章早前已承認於2015年4月30日在未診症下處方藥物予男童，並認同該行為不恰當。醫委會研訊小組經商議後，今日裁定盧國章未看症便開藥的控罪成立，其餘控罪則不成立。

代表律師於求情時提到盧國章於聆訊開始時已承認未經診症開藥，願意對受害人作出誠懇道歉，又呈上曾由他治療的小朋友所繪畫的求情圖畫。另外，盧國章亦已購買儀器，以為兒童病人測試血液含氧量以提高診斷準確度，並指日後再犯同樣錯誤的機會微乎其微。

研訊小組：應妥善紀錄及向病人交代病情

醫委會稱由於考慮到盧國章有良好紀錄，於聆訊過程中態度合作，判處他由醫生名冊除名一個月，緩刑六個月，研訊小組強調，紀律研訊主要目的是為了維持大眾對醫療專業的信心，而非對被告作出嚴厲懲罰，故作出上述判決。

研訊小組經過兩日聆訊後，裁定盧國章未經診症開藥成立。（馬煒傑攝）

研訊小組亦提到，被告的醫生筆記中有不少自創的縮短字眼及圖畫，只有被告才可理解當中內容。被告指出有懷疑男童患上肺炎，但未有於筆記中有紀錄或與病人家屬商討，強調專業醫生需與病人清楚交代病情，並將病歷紀錄妥善保存。

專家證人：病情可急速惡化 難判斷是否錯誤斷症

專家證人今早作供時指醫生懷疑病人有肺炎時會量度呼吸頻率，但小朋友未必能配合；現時沒有公認標準決定是否需轉介病人至專科醫生，需依靠醫生當時判斷，但由於肺炎病情有機會急速惡化，可於一至兩日甚至最短於8小時急速惡化至需要抽肺水，而由於病歷未有明確紀錄當時病情，加上雙方證供矛盾，故難以判斷當時是否有錯誤斷症及需要轉介。

專家證人又提到，被告雖已處方抗生素予男童服用，但由於未確診男童患上肺炎，應保持跟進男童病情轉變，一般會囑咐病情如48小時內未有好轉，需再次覆診，唯被告僅表示與病人的默契，服藥後未見效用會於3至4日再求醫，所以未有特別囑咐病人再求診。

男童母親譚太(音譯)昨日作供時曾透露，兒子2015年4月30日發燒，於是到盧國章的診所求診，但當日盧休假，並在未經診斷的情況下處方退燒藥等藥物。