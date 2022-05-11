陳同佳案｜潘曉穎母向林鄭發公開信　促卸任前將疑犯送案發地受審

本周日（8日）是母親節，台灣殺人案死者潘曉穎的母親，今晚（11日）向特首林鄭月娥發表公開信，稱今年已是「第五年女兒沒為我及家人慶祝母親節」，「回想過往心感悲痛」。特首林鄭月娥即將離任，潘太希望林鄭盡快將疑犯陳同佳送審，指這可能有機會令林鄭「流芳百世」。



▼2021年10月20日 潘太邀請陳同佳、鄧炳強等人對質▼



潘太向林鄭月娥發表公開信，指林鄭離任將近，希望她可做一件好事，就是能夠盡快解決陳同佳案件，把他送往案發地受審，為她的女兒討回公道。

以後在全球香港人心中，還記得閣下（林鄭月娥）於離任前有心解決問題，可能會「流芳百世」。 潘太

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，因洗黑錢案出獄後，至今未起行前往台灣自首。《香港01》去年曾報道，陳同佳已離開安全屋，遷往遠離市區、位處深山地方。