陳同佳案｜潘曉穎媽媽促陳赴台灣受審　望港府放下歧見與台灣協調

台灣殺人案疑犯陳同佳早前透過錄音表示到台灣自首的想法一直沒有改變。受害人潘曉穎的母親今早（6日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，希望陳同佳守承諾給予到台灣自首的確實日子，指這段時間無了期等待，「身為母親無可能釋懷」，她心痛到這一刻仍未能為女兒取回公道。 潘母促請港府放下歧見，為公義與台灣合作解決案件，直言擔心再因政治因素「重蹈覆徹」無法協調。潘曉穎老師一直協助潘太，她在節目上促陳同佳面對，不認為他現作為「自由人」赴台灣投案有何困難，不需要協助他的管浩鳴牧師陪同。

潘母在節目上多次哽咽，對於案件仍未獲司法審訊，「身為母親無可能釋懷。」他促陳同佳行出來承擔，「真真正正講出嚟係咪有意願去台灣。」以及給予到台灣自首的確實日子。一直要無了期等待，她作為媽媽好心痛，到這一刻仍未能為女兒取回公道。

潘母多次促陳同佳盡快到台灣自首接受審訊。潘母指自己並非法官，會接受台灣法院的審訊及判決，若陳同佳最終並非被判死刑，只是有期徒刑，亦會接受。但這一刻不會去思考是否原諒他，現時整個家庭破碎，「我同我先生無咗將來。」

曾與陳同佳公園碰面無打招呼 潘母反對二人交往

潘母憶述，從無與陳見面，是女兒在暑假期間告知交往及展示相片，僅在樓下公園碰面但無打招呼，潘母反對二人交往。無想到女兒會因一次旅行丟命，「佢都未睇夠個世界。」

案件後，陳同佳及其父母，都無與她聯絡。潘母指事發後至今，「每一個關口都難過。」最難捱是最初時去路祭，環境荒蕪惡劣，想到野狗侵食女兒遺體，內臟成漿，令她有創傷後遺症。她拜祭時承諾，無論再辛苦都會為女兒討回公道，令女兒沉冤得雪。

潘母表示，每個月都寫一封信致函政府及不同團體，不停掙扎為女兒討回公道，寫了十封信，包括有致函促請特首盡快為案件與台灣司法互助，雖有收到回信指正跟進但仍無進展，未有會面。直至去年2月獲政黨告知指有法案幫到，潘太指自己是小女人不懂政治及法律，六神無主下「有人幫到我咪就去記招。」她無怨恨過社會反對修例，兩夫婦都意料不到會引發政治風波。

潘母透露，曾兩次去信管浩鳴，個多月前第二次去信無獲回覆，「於是都要出嚟。」對於港台就該案互助仍有政治爭議，潘母表示，最希望港府放下歧見，與台灣解決案件，擔心好似幾年前般「重蹈覆徹」因政治因素無法協調。

潘曉穎老師︰投案不需要管牧陪同

潘曉穎老師一直與潘太聯絡，指潘太精神及身體健康都出問題，老師指幫曉穎是一份心意，她曾向曉穎傳授一對一課程，兩師生話題不斷，包括生活、朋友、兼職工作等，曉穎都會請教她意見，她曾勸曉穎不用去兼職，花多些時間在學業上，惟曉穎是出於孝心，令她有深刻感受。老師憶述與曉穎趣事，形容曉穎為人有心思，曉穎一次見到老師新染深啡色的頭髮，在下次課堂時送上染眉膏。

潘曉穎老師表示，重覆聽了幾十次陳同佳的錄音，但質疑是否本人、何時錄及其真心，「聽唔到誠懇真心，好似讀書咁。」她亦質疑，管牧已向傳媒表明非陳同佳「代言人」，「點解到依家都仲代言。」希望陳同佳有擔當，與他們面對面。對於特首指陳同佳已是「自由人」，潘曉穎老師指出，潘母已準備好機票及當地交通安排，不認為陳同佳投案有何困難，不需要管牧陪同。