陳同佳案 ｜涂謹申指港台兩地可透過協進會或國際刑警互換證據

本身是律師的立法會議員涂謹申今天（8日）接受電台節目訪問時，表示期望台港兩地政府盡快安排陳同佳前往台灣自首，據他了解指陳同佳透過律師聯絡台灣當局，檢控當局應會接收他。涂謹申表示，港台兩地可透過「港台經濟文化合作協進會」，或者國際刑警互換證據，要做有許多渠道，事在人為。

涂謹申表示港台兩地可透過「港台經濟文化合作協進會」，或者國際刑警互換證據，要做有許多渠道，事在人為。（資料圖片／盧翊銘攝）

涂謹申表示，期望台港兩地政府盡快安排陳同佳前往台灣自首。據他了解，陳同佳正透過律師聯絡台灣當局，檢控當局表明會請入境部門接收他，即使行政院長蘇貞昌說陳同佳不能自由行來台灣，地檢署清楚指出台灣有司法獨立，必定會接收被通緝的陳同佳投案。

涂謹申認為有關口供和審訊紀錄的證據最重要，他相信陳同佳自首，應該會將港向警方講過的口供再說一次，但台灣當局不能冒險，他屆時想法或有轉變，台灣政府要掌握最好的證據作檢控，涂謹申認為港府一定要盡量協助陳同佳投案。

早前保安局局長李家超指，本港從沒與台灣成立任何聯繫窗口。在這個政治問題上，涂謹申表示並不困難，過往也有經驗，兩地可透過「港台經濟文化合作協進會」，或者國際刑警互換證據，他說事在人為，要做有很多渠道。