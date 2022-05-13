港大醫學院為籲避往堅尼地城解畫　污水病毒量高千倍屬負責任做法

香港大學醫學院昨（12日）在社交網站facebook發緊急呼籲，稱堅尼地城或爆發大型群組，強烈建議師生避免到該區用膳。

港大醫學院今（13日）發聲明，為事件作進一步解釋。聲明稱，向師生發放有關內部訊息是負責任做法，盡量避免疫情不必要的在醫院，及附近的醫療設施廣泛傳播。



港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

對被指引起地區恐慌深表遺憾 稱發緊急通知獲政府同意

港大醫學院在聲明回應有報道指，港大醫學院昨日呼籲其教職員和學生，本周內避免到堅尼地城一帶用膳，以及在該區內參與任何需要脫去口罩的活動，引起地區恐慌，做法惹來爭議，發言人對此深表遺憾。

發言人解釋，港大醫學院基於該區最新的新冠病毒污水檢測結果，病毒載量比最近的平均數值高逾100至1,000倍，故在昨日早上通知政府當局及得到他們同意後，即時透過電郵及在醫學院的社媒作出內部緊急通知，希望師生在中午用膳前收到訊息，避免到該區用膳。

憂醫學院師生有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施

發言人又指，醫學院大部份師生每天有機會出入醫院和該等醫療設施工作與學習，有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施，危害設施內包括病人的使用者，故認為向師生發放有關內部訊息，是負責任做法。

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