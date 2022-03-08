疫情｜港大醫學院料確診數字已達頂峰　累計感染人數達184萬人

港大醫學院的最新模型推算，每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預料截至3月7日，全港累計感染人數已達184萬人，而確診數字將在4月23日首次降至1,000宗以下。醫學院形容，病毒已在社區中廣泛擴散，現階段當務之急是減低重症和死亡個案。

另外，模型預測截至5月1日，第五波疫情總感染人數為430萬人，總死亡人數為5,008人。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



料5月中感染人數回落至100宗以下

港大醫學院的最新模型推算，每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預料再持續幾天至一周將會出現拐點。醫學院估計，在4月23日，感染人數將首次降至三位數，即1,000人以下，而從5月中旬起，將會持續穩定在2位數，即100人以下。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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短期內增萬張病床死亡人數可降兩成半

醫學院認為，目前急症病床數量及醫護人手與需求有較大差距。他們估計，當入院病人的數量超過病床上限的1至5倍時，感染後的死亡率將上升10至50%。

醫學院推算，若能夠7至14天內，增加急症病床數量至醫管局總病床數量的50至90%（即約12,000至25,000張病床），料今波疫情累計死亡數字將下降20至25%，即減至約3,702至3,989人。另外，若上述增加的病床在3月21日才能啟用，而並非在今日起可即刻交付使用，死亡數字會增加3.5%至6%。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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▼3月8日香港市況▼



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出現病徵後即時服用藥物 可顯著降低死亡數字

港大醫學院亦指，若高風險病人出現症狀後即時服用新型口服抗病毒藥物Paxlovid和Molnupiravir，分別可以降低入院及死亡風險達90%及30%，而廣泛應用抗病毒藥物可顯著降低入院及死亡數字8至25%，即總死亡人數可由5,008人，下降至最多4,622人。

急增院舍接種率對降今波重症及死亡效果不顯著

醫學院表示，接種疫苗後，人體需要至少兩周建立免疫反應，故短期內快速提高院舍疫苗接種率，對降低今波疫情的重症或死亡的效果不太顯著，但他們強調仍然是首要任務之一，因當第五波疫情逐漸受控時，疫苗建立的免疫屏障可避免疫情再度大規模爆發。

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



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再降社交接觸一周後入院病人可降三成

醫學院又說，若進一步收緊社交距離措施7至14天，例如限制每星期只能出外一次購買生活必需品、嚴格實行所有僱員在家工作（緊急工作除外）、全日禁堂食、限制跨區人口流動等，或可減少入院病人。不過，他們強調，應參考八達通出行數字，使措施對不同年齡組別的日常活動更有針對性。

他們認為，與第五波疫情前相比，現時生效的社交距離措施約減低社交接觸水平71%，若進一步增加至80%，料一星期後每日新增入院的病人或死亡數字可下降30%。除了增病床數目、廣泛應用抗病毒藥物，以及快速提高院舍接種率外，估計再加上14天禁足，能夠再減低死亡數字4%。