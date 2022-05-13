兩男涉輪姦14歲醉娃　辯方指被告曾看色情片　之後只在事主房自瀆

兩青年涉輪姦14歲醉酒少女案續審，辯方律師今(13日)繼續盤問女事主X，並稱當日X的男友，及其男友稱呼為「二叔」的次被告和首被告等人送她回家後，3男曾在X家的客廳看色情片及說笑，並有人進入X的房間「打飛機」(自瀆)，X稱她當時很醉，對此並無印象。



兩名被告鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），各被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2019年4月16日，在天水圍強姦X（案發時14歲）。

辯方指X斷片致誰為她脫褲也不清楚

X今繼續透過視像系統作供，辯方律師盤問時指X案發時酒醉「斷片」，因此對事件只有零碎的片段、印象等，其錄影片段的說法亦多番更改。如她在第二個錄影會面中，便對誰人脫掉其褲子，有兩個說法。

X承認對事件細節有點模糊

X承認不記得誰脫掉她的褲子，對事件的細節有點模糊。但她強調侵犯事件確實有發生，並略為激動地說：「我係有感覺架嘛。」她又補充指在第一次錄影會中，曾表示只遭次被告侵犯而未提及首被告，除因為覺得尷尬、「無面」外，亦因為感到「好醜怪」。

有因男友帶兩男到家感生氣

此外，辯方問及，X是否因男友「帶多兩個男人嚟」而遷怒男友。X庭上承認對男友生氣，並說：「如果佢無咁做，唔會發生之後既事」。

辯方指當晚僅有人入X房自瀆

辯方指，X醉後被送返家後，她有一段時間在客廳的沙發入睡，X稱沒有印象。辯方續指，X的男友和兩被告當時在客廳用手機看色情片，並有說笑。期間，有人曾進入X的房間「打飛機」（自瀆）等行為。X稱不知道，並稱她返家時很醉，沒有意識。

控方開案陳詞指警方在事後檢驗涉案枕頭套和床褥，發現相信是兩名被告的精斑。

案件編號：HCCC183/2021