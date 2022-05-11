兩男涉姦14歲醉娃　事主遭性侵後提事件　男友：無計嗰個係我二叔

14歲少女和男友等人飲酒玩樂，飲至酩酊大醉後，由男友及兩男送返家，惟到家後，兩男指示其男友外出買飲品，少女疑在期間遭兩男強姦。兩男否認指控，案件今(11日)在高等法院開審。女事主在會面錄影講述事件時稱，她被姦後向13歲的男友提及事件，男友稱知房內發生了何事，並說：「無計啦，嗰個係我二叔。」女事主稱她聽後即向男友提出分手。



兩名被告：鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），否認於2019年4月16日，在天水圍強姦X（案發時14歲）。

曾喝多杯威士忌溝綠茶

控方庭上播放X的錄影會面，她指於2019年4月15日晚上，她和13歲男友、另一對情侶在天水圍晚膳。眾人之後到其中一人的住所玩啤牌「21點」，輸掉的需飲一杯「Black Label」威士忌溝綠茶。X飲了6、7杯，醉至嘔吐。其後，包括兩名被告「散井」(首被告)和「琛仔」(次被告)等多人亦到該單位。

次被告使走X男友後問X攪唔攪嘢

兩名被告、X男友把X送回家，並把她搬至床上。期間，次被告著X男友出外買飲品，X男友離開後。次被告入房問X：「攪唔攪嘢？」X雖明言拒絕，但對方仍脫去兩人的褲子。X踢次被告作反抗，但遭對方捉著她的腳，然後強姦了她。X稱當時感到痛楚，亦有叫對方「走開」，次被告侵犯後便離開房間。

男友稱知琛仔做了何事

X稍後和男友傾談，男友稱「估到琛仔在房做乜」，但又稱：「無計啦，嗰個係我二叔。」X因此和男友分手。

X在錄影會面補充，次被告是男友的朋友。她其後把事件告知契哥，契哥轉告X的表姐，X在勸說下報警。

枕頭套和床褥有兩被告精斑

控方在開案陳詞補充，首被告亦有強姦X。警方事後檢驗涉案枕頭套和床褥，發現相信是兩名被告的精斑。案件明續，將播放X另外兩個錄影會面。

案件編號：HCCC183/2021