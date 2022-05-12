兩男涉輪姦14歲醉娃　指二人一個接一個入房施暴　女事主稱感無面

兩名少年涉嫌輪姦一名14歲酒醉少女案續審，控方播出女事主的第二份會面錄影，女事主提及在被案中次被告「琛仔」強姦之前，她是先遭案中的首被告強姦，首被告離開房間後，次被告才入房向她做出同樣的行為。她被兩人強姦後，其男友才回到單位。女事主解釋，她覺「兩個人做，好無面咁」，她在第一次會面講及事件時感到尷尬，故當時未有提及首被告。



兩名被告：鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），各被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2019年4月16日，在天水圍強姦X（案發時14歲）。

首被告未有使用安全套

控方今播放女事主X的第二份錄影會面，她稱當晚醉酒後，由她的男友及兩被告送回家，並被帶至房間。後來她的男友離開單位前往買東西。首被告便進入房，脫去她的褲子，首被告亦除下他自己的褲，然後捉著她的腳，在未有使用安全套下把她強姦。X稱她曾叫：「唔要」、「唔想」，並用腳踢首被告作反抗，但首被告都沒有反應。

遭兩人侵犯後男友才回來

她稱首被告完事後離開房間，次被告便入來再把她強姦。她經歷兩次侵犯後，她的男友才返回單位。

在錄影過程中，X被問及為何她在第一次錄影會面中，未有提及她也曾遭首被告侵犯，X說：「兩個人做，好無面咁。」她又稱在錄取第一次會面時感到尷尬。

聆訊繼續。

案件編號：HCCC183/2021