疫苗通行證｜染疫無呈報或將翻案無望？　徐樂堅籲康復逾月可打針

本港第五波疫情稍為緩和，政府將於本月底實施第三階段「疫苗通行證」，康復者需持「康復二維碼」出入指定場所。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（13日）表示，部份染疫者早前因不同原因，未完成呈報，中心已透過熱線及電郵跟進，近兩周收到的8萬宗跟進要求，並已發出隔離紀錄，現時已沒有大量囤積要求。他強調，即使市民在2至3月確診後未有呈報，但至今已康復超過一個月，已可安全地接種新冠疫苗。

徐提醒市民，Omicron傳播力高須保持警覺，成年人接種三劑疫苗可減低98%重症。至於已獲「康復二維碼」人士，他亦建議「唔好到夠期，先安排接種所需要劑數」，強調Omicron出現變種，及早接種疫苗至為重要。



▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



徐樂堅在疫情記者會上指出，雖然近日疫情緩和，但Omicron的傳播力高，市民要保持警覺，接種疫苗仍然是抗疫重要措施，現時60歲以上人士接種首針有八成，意味還有有約40萬人未打針，3至11歲首針接種率約71%，呼籲家長帶子女打針，建立個人免疫能力。

不論哪一款疫苗都可減98%重症

徐樂堅提到，政府會在本月底實施「疫苗通行證」第三階段，根據香港大學按本港核酸檢測陽性疫苗有效度研究，發現只要接種三針，成年人不論接種哪一款疫苗，都可減少98%重症，接種兩劑可減低重症及死亡風險大概72至96%。

▼5月12日 西環邨圍封檢測▼



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徐樂堅︰即使第五波高峯期染疫 現時已可安全打針

徐樂堅續說，在第五波高峯期，不少檢測呈陽性市民，可能因技術或其他考慮未完成呈報，亦未獲取隔離令。衞生防護中心已透過熱線及電郵，跟進近兩周收到的8萬宗跟進要求，其後已發出隔離紀錄，現時沒有大量囤積要求。

徐樂堅又指，由於接種疫苗好處絕對大於風險，加上根據科學委員會建議，康復一個月可安全接種疫苗，因此即使在第五波高峯期沒有呈報陽性，「相信到今日，𠵱家過咗一個月，都可以安全打針。」他鼓勵市民盡快打針，以符合「疫苗通行證」要求及增強抗體。

▼5月13日 疫情記者會▼



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籲康復人士：唔好到夠期先安排接種

至於已有「康復二維碼」的市民，徐樂堅指，雖然由康復起計有效期為180日， 但呼籲相關人士「唔好到夠期先安排接種所需要劑數，雖然（打針）唔係百分百防感染，但減重症及死亡風險好高效用」。

他續說，新冠病毒不斷變種，海外有Omicron新亞系病毒株，不排除未來再有新變種病毒株。由於傳染力更強，殺傷力更大，重申及早接種疫苗提供有效屏障至為重要。

BA.2.12增至7宗 BA2.1.1合共19宗

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經基因分析輸入個案，發現再多一宗患者樣本帶BA2.12變種病毒秼。個案是於機場檢測發現，患者在5月7日由美國經日本抵港，當日有喉嚨痛。

本港至今累計共有7宗BA.2.12個案；至於BA.2.1.1就再多8宗，合共19宗，大部份由美國到港，一人來自荷蘭，大部份都是於機場檢測找出，有一宗個案是於檢疫酒店第三日的樣本找出。

公務員事務局局長聶德權今日（五月十三日）到香港大學陸佑堂的社區疫苗接種中心視察中心的運作情況，並向醫護團隊和行政支援人員致謝。圖示聶德權（中）與一名剛接種新冠疫苗的市民交談。旁為香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心的醫生主管孔繁毅教授（右）。（公務員事務局圖片）

另外，公務員事務局局長聶德權今日視察香港大學陸佑堂的社區疫苗接種中心，他指中心於本年2月23日開始服務，本月22日最後一天，第五波新冠疫情非常嚴峻，有賴香港大學組成醫護團隊支持，「袁國勇教授和孔繁毅教授與一眾醫療人員群策群力，政府得以首次在大學內設立面向全港市民的接種中心。轉眼間已過了差不多三個月，接種中心在疫情最嚴峻的時間發揮了關鍵作用。」

在香港大學陸佑堂社區疫苗接種中心關閉後，仍會有超過20間社區疫苗接種中心提供服務，而醫院管理局提供新冠疫苗預約接種服務的指定普通科門診診所已增至43間。市民也可選擇到13個公立醫院新冠疫苗接種站、逾千提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所，以及76個提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等接種疫苗。