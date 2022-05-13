暫託中心｜彩榮路體育館、港灣道體育館等交還康文署　亞博續運作

社會福利署今日（13日）公布，因應疫情緩和，四間早前用作暫託中心的體育館，即彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和荃灣西約體育館，將於明日（14日）交還予康樂及文化事務署。

該署表示，位於啟德郵輪碼頭內的啟德暫託中心亦將於本月底結束營運，剩下設於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的臨時檢疫中心／暫託中心會繼續運作，可提供約1,000張病床。



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啟德郵輪碼頭暫託中心營運至本月底

社署指今年2月起，陸續於多間體育館及啟德郵輪碼頭設立暫託中心，照顧確診新冠肺炎但症狀輕微的長者病人，以及經醫院管理局評估後確認為正在康復並適合入住的體弱長者。今日該署公布，因應疫情緩和，四間早前用作暫託中心的體育館經消毒清潔後，明日將交還予康文署。

社署又表示，將於5月21日將天水圍體育館交還予康文署，而位於啟德郵輪碼頭內的啟德暫託中心將於本月底結束營運。設於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的臨時檢疫中心／暫託中心則會繼續運作，提供約1,000張病床，接收來自安老院或殘疾人士院舍的確診或被界定為緊密接觸者的住客。

亞博其中四館改為臨時檢疫中心

勞工及福利局Facebook補充，亞博五號館將繼續用作暫託中心，而二、三、六和七號館已由4月下旬起改為臨時檢疫中心。當局又指，暫託中心是分層分流治療及隔離策略下的設施，旨在騰出醫院病床以照顧更有需要的病人及紓緩院舍的壓力，而各暫託中心能在短時間內設立及投入服務，「全賴安老及醫護業界一呼百應。」

社署強調會繼續密切留意疫情發展。如有需要，該署會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，重啟暫託中心。

設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用。（政府新聞網圖片）

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