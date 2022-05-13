上環星月樓爆疫　母親節前夕晚市累計28人中招　衞生署今早巡查

衞生防護中心昨日（12日）深夜宣布將上環「星月樓」納入強制檢測名單，上周六（7日）即母親節前夕晚市，曾身處該酒樓超過2小時的人士，須於明日（14日）前強檢，是繼元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」後再出現酒樓感染群組。

星月樓今日（13日）暫停營業，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早上聯同衞生署職員到場視察環境後稱，該酒樓共有28人染疫，全部都是在上周六用膳，中心已在通風口和洗手間等抽取45個環境樣本調查爆疫原因。



星月樓今日未有開門營業，衞生署聯同機電工程署和食環署等人員早上到酒樓視察，逗留近三小時後離開。

歐家榮下午近一時視察完後稱，上周六該酒樓共錄得28人染疫，全部均為上周六的食客，部份人士有關聯，應為同枱用膳的家人。中心在通風口、桌椅和廁所等共抽取45個環境樣本化驗。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，該酒樓共錄得28人染疫，全部均為上周六的食客，部份人士有關聯，應為同枱用膳的家人。（林穎嫺攝）

星月樓門外未有貼出強制檢測公告或停業告示，酒樓職員透露，凌晨12時許才接獲通知酒樓爆疫，要求她遲兩小時上班，到今早才知道酒樓停業，需通知所有客人取消訂枱。

該職員稱，得悉上周六有多名食客確診，故被納入強檢名單，當日為母親節前夕，不少客人都一家人慶節，當日生意不俗，約有一半枱是預訂客人。她又指，職員每日都要檢測，故不擔心染疫，惟憂慮「中招」食客的健康狀況，「希望佢哋冇事啦。」

不少食客仍未得悉酒樓爆疫，今早到訪後「摸門釘」，惟職員未有向他們解釋關門原因，離開時仍不知道酒樓爆疫。

「顧客謝太指，早上相約了朋友到星月樓飲茶，自己特地從馬鞍山遠道而來卻「摸門釘」，對此感不知所措。當她得悉酒樓上周六爆疫後，感到愕然：「哎呀！死喇、驚驚哋啊」。她指，以為僅西環爆疫，避免踏足該區，豈料疫情已延伸到上環，但自己早前已中招，「都唔係好驚嘅。」

到午膳時間，亦有大批「打工仔」三五成群欲到星月樓飲茶，他們均表示，平時不常來食飯，今日見停業，完全不清楚酒樓爆疫，又稱「預咗爆、預咗有第六波」，不擔心疫情，但認為酒樓應貼出告示，讓食客知悉情況。