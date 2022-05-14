水上樂園重開　數十市民興奮等入場　今起至下月底推三大優惠

海洋公園水上樂園今日（1４日）重開，不少家長帶同子女入場行「下水禮」，亦有市民一行八人到場，笑言是一早約好等樂園重開。另有市民指，此前曾預約三次入園，但都因為疫情取消，今次終成功入場，首度到樂園玩水感到非常高興。



+ 12

逾50人等入閘 重開首日派禮物

海洋公園水上樂園今日正式重開，今早9時30分已陸續有市民乘坐旅遊巴到場，閘門未開，已有逾50人在閘外等候入場。現場所見，他們入場前均要掃描安心出行及出示疫苗接種紀錄。

水上樂園大閘亦有多名職員向到訪市民派發禮物包，據職員稱，禮物包有三款，分別有毛巾、鴨舌帽、及防水袋。

家長攜孩子到場 小朋友最想玩滑水梯

王小朋友與朱小朋友今早在家長陪同下結伴前來海上樂園，王小朋友表示對樂園重開期待已久，感到很興奮，最想玩滑水梯。

朱小朋友提到，自樂園關閉後閒著在家沒事做時只好「改玩手機囉」，今日能再來樂園玩水感到非常開心。他又表示，已接種兩劑疫苗不擔心來樂園玩水會增加染疫風險，但怕玩水令口罩沾濕，所以帶備九個口罩來替換。

另一位小朋友Grace在閉園前經常來玩，因為覺得第一日重開人流會較少，所以今日前來，最想玩的都是「八彩天梯」。不過，她擔心除口罩會增加感染風險，故上水時會立即戴口罩。

八人同行 黃小姐：約好重開一齊嚟

黃小姐則一行八人來到水上樂園，「約好咗一開就即刻一齊嚟玩」，她續指在水上樂園閉園期間，找不到類似的活動參與，一直期待樂園重開。

黃小姐跟友人均有拿到樂園重開派發的禮物包，她笑言知道有禮物包才選擇早些來樂園。在三款隨機禮物中，黃小姐抽中防水袋，她及朋友大讚禮物相當實用。

三次預約未能成行 首度入場母子三人感興奮

帶兩名兒子來水上樂園的宋太則表示，此前已預約過三次入園玩，但疫情下均未成行，今日是首次跟兒子來樂園玩，母子三人均非常期待。

近日天氣不穩，宋太說不擔心在雨天玩水，今早亦無雨，相信下午不會有雷暴。在場內不戴口罩玩水，她表示不擔心增加染疫風險，「都係通風地方，唔擔心」。

海洋公園行政總裁黃嗣輝指，水上樂園將推出學生優惠。（歐家樂攝）

水上樂園重開推三大優惠

海洋公園行政總裁黃嗣輝今早表示，水上樂園推出半價優惠。為慶祝海洋公園45周年，如市民身份證上有「45」兩個相連號碼，將可獲五折，成人票頜由159元起，小童則低至112元；若只有「4」或「5」字，則可享八折，亦即成人和小童票價，分別低至255元和178元起，優惠將於下周四（19日）推出，至下月30日完結。

（海洋公園水上樂園網站截圖）

身份證沒有上述「幸運數字」的市民，非指定日期門票亦有減價，即日起至6月30日，周一至周五非假期的成人和小童票價分別為318元和223元，紅日都有效的門票售價則略高，成人和小童分別為398元和279元，長者及合資格殘疾人士則可享全天候150元優惠。

另外，文憑試臨近尾聲，水上樂園亦推出「學生哥」專屬優惠，全日制學生在5月19日至6月2日期間，以68元購買門票，可於平日下午2時後進場遊玩，門票會在購買日起計14天內有效 。