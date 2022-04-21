海洋公園今重開　水上樂園要等等　劉鳴煒：須待政府解封泳池

本港新冠肺炎疫情緩和，海洋公園今日（21日）重開。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，重開後見到入場情況十分「墟冚」，期望能做到休園前入場情況，以及有更多遊客到訪公園，彌補休園期間的損失。他又強調，海洋公園休園前，清潔已達最高水平，重開後亦要求員工每日上班前要做快速測試。

被問到水上樂園何時可重開，海洋公園主席劉鳴煒表示，市民出現抗疫疲勞，需有更多戶外消閑地方，而水上樂園開放時間，則要待政府公布下階段重開沙灘及泳池，才可望重開。



▼4月21日 海洋公園重開▼



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政府今日放寬部份防疫措施，容許主題公園等多類處所重開。海洋公園今日恢復營運，吸引大批市民入場。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，不會公布短期入場數字，但認為「嚟到都睇到墟冚情況」，並希望吸引更多人入場，彌補休園期間的損失。他強調，海洋公園在休園前作了不少新嘗試，包括舉辦聖誕市集及「哈囉喂」等，都得到很好迴響。

至於防疫措施方面，黃稱，小食檔及餐廳亦同時重開，公園內會設指定飲食區，而入場市民亦守規矩，不擔心出現傳播。他又強調，海洋公園在休園前，清潔消毒程度已達最高水平，重開後職員須每日快速測試，並呈陰性才可上班。

劉鳴煒（左）表示，水上樂園開放時間時間要待政府公布下階段重開沙灘及泳池。（張浩維攝）

目前海洋公園水上樂園仍關閉，劉鳴煒指，水上樂園何時重開有待政府公布。他認為海洋公園重開市民反應十分踴躍，「香港人抗疫都有疲勞，要多啲戶外消閑地方。」他又指，海洋公園重開只是第一步，亦是好事，而水上樂園則要待政府公布重開沙灘及泳池，才可開放。

重生方案山下園區參考圖片惹爭議 劉鳴煒︰期望有合乎大家心意嘅設計

被問到海洋公園「重生方案」進展，劉稱，過去數年公園財政狀況受挑戰，強調現時正實踐方案，山下會有零售、飲食及休閑區，目前在招標過程，詳情不便透露。他又表示，早前網頁上出現的圖片只供參考，招標過程正希望市場及發展商等提出新概念，期望招標後會有「市民又鍾意，市場又鍾意，又合乎大家心意嘅設計」。