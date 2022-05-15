梁卓偉憂短期爆第六波　張竹君：社區有數百傳播鏈　冀不會大爆發

政府今日(15日)宣布新增259宗確診個案，33宗為輸入個案。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前預料，香港將會於短期內爆發第六波疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，現時政府開始逐步放寬社交距離措施，市面上人流無可避免增加，但港大估計的疫情走勢是利用數學模型推算，不希望最終真的發生大爆發。



張竹君在疫情記者會上回應，現時開始放寬社交距離措施，人流無可避免增加，推算的是數學模型，不希望會發生大爆發。(李澤彤攝)

張竹君：最好人人打第三針

張竹君指，專家以數學模型推算，輸入很多資料推算，包括人流等，現時開始放寬社交距離措施，人流無可避免增加，人流增加令無打針和無佩戴口罩的人士在社區出現，社區會有隱形個案。

張又稱現時每日確診數字徘徊在200至300宗，即代表社區仍有數百條隱形傳播連，衛生署未必能找到，因為有病人可能無病徵或受感染的地方不明顯，例如食肆等，所以仍要靠大家打針，減低重症及死亡風險。

張竹君現時估計有200至300萬人仍未染疫，雖然接種疫苗後仍可染疫，但打針可以防重症、降低死亡率，呼籲市民抓緊時間打針，最好人人打三針。(資料圖片)

她現時估計有200至300萬人仍未染疫，雖然接種疫苗後仍會受到染疫，但打針可以防重症、降低死亡率，呼籲市民抓緊時間打針，最好人人打三針。

早前有專家建議安心出行增加追蹤日數，張稱安心出行不只追兩日行蹤，通常是七日，病發前冇病徵至知道陽性之間，密切接觸者則追兩日。

即時病毒繁殖率仍穩定

至於港大研究發現病毒繁殖率有回升趨勢，是否意味正醞釀新一波疫情。張竹君解釋現時即時繁殖率是0.8965，相對於3月初的3至4，仍有一段距離，並指低於1代表情況仍然穩定，但的確有上升跡象。

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