疫情｜內地新增逾1700宗本土個案上海佔大多數　當地增3人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增226宗本土確診及1492宗無症狀感染者，即共有1718宗本土個案。

昨日上海新增166宗本土確診及1203宗無症狀感染者；內地新增死亡病例3宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡3宗。死者平均年齡75.0歲，最小年齡58歲，最大年齡93歲。3位患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括限制性心臟病、急性冠脈綜合症、急性腎功能不全、風濕性心臟病合併二尖瓣狹窄、高血壓3級（極高危）等。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例166宗和無症狀感染者1203宗，其中111宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，55宗確診病例和1203宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

國家衛健委又公布，在上海以外，北京新增本土確診33宗，四川13宗，河南5宗，遼寧2宗，貴州2宗，河北1宗，吉林1宗，廣東1宗，廣西1宗，重慶1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，四川新增196宗，河南24宗，遼寧16宗，江蘇9宗，北京8宗，河北8宗，安徽7宗，青海7宗，浙江3宗，江西2宗，山東2宗，廣西2宗，重慶2宗，貴州2宗，吉林1宗。