上海疫情｜明日起分階段復商復市　農貿市場等逐步恢復

上海疫情趨緩，當局在今日（15日）早上宣布，從明日（16日）起分階段推進復商復市。



5月14日，新華書店金山朱涇店正式恢復對外營業，成為上海市首家恢復線下營業的新華書店。（中新社）

上海市副市長陳通等在早上出席疫情防控工作新聞發布會，陳通表示，從明日（16日）起上海市分階段推進復商復市。

在實施細節方面，當局表示，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

當局又指，農貿市場逐步有序恢復。批發市場開展無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場開展集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

當局又稱，餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務實行錯峰限流。

當局要求商貿企業應當在恢復經營前制定疫情防控方案，對場所環境開展預防性消毒，全面實施場所碼或「數字哨兵」，嚴格把好進門入場關、清潔消毒關、人員管理關、場所限流關、證照查驗關。

當局稱，相信隨著疫情形勢的進一步好轉，商貿企業的復工復市會邁出更大的步伐，商業網點將會越開越多。