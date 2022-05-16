冷氣維修承辦商涉向澳門永利前總監行賄150萬　換取2200萬合約

廉政公署上周五（13日）落案起訴兩間冷氣工程維修承辦商的一名僱員及一名前董事，控告他們涉嫌向永利度假村（澳門）股份有限公司（永利）前總監行賄150萬港元，以獲取集團旗下一間澳門酒店總值2,200萬港元的冷氣維修合約。兩名被告獲廉署准予保釋，將於周四（19日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署上周五（13日）落案起訴兩間冷氣工程維修承辦商的一名僱員及一名前董事，控告他們涉嫌向永利度假村（澳門）股份有限公司（永利）前總監行賄150萬港元。（資料圖片）

任職澳聯空調設備有限公司（澳聯）高級銷售經理的58歲李健宏，被控七項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。而任職偉聯空調設備有限公司（偉聯）前董事的55歲胡德海，與李健宏同被控兩項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情指，澳聯及偉聯是兩間分別在澳門及香港成立的公司，由同一名東主營運，為客戶提供冷氣安裝和維修服務。永利度假村（澳門）股份有限公司在澳門經營酒店和賭場。澳聯自2013年起成為永利的認可供應商。

其中七項控罪指，李健宏涉嫌無合法權限或合理辯解，向一名永利時任總監提供七筆共逾93萬港元的賄款，作為對方接收和考慮澳聯向永利提交的冷氣工程維修服務報價單或投標書的誘因或報酬。餘下兩項控罪指，李健宏及胡德海涉嫌無合法權限或合理辯解，以相同目的一同串謀向上述永利時任總監提供兩筆共56萬港元的賄款。

該案件發生於2014年6月至2017年1月期間。廉署調查顯示，永利於該段期間將約70張冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為2,200萬港元。