廉署起訴59歲清潔工　涉以虛假中醫病假紙詐騙醫療費逾8300元

廉政公署今日（12日）落案起訴一名清潔工，控告該名59歲清潔工涉嫌以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據，向其時任僱主詐騙暫時喪失工作能力補償，包括病假及報銷醫療費。

廉署指調查顯示，被告提交六張病假證明書及42張醫療收據，以獲批共24天病假及報銷醫療費逾8,300元。她被控七項控罪，包括六項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條，以及一項串謀詐騙。



廉政公署今日（12日）落案起訴一名清潔工，控告該名59歲清潔工涉嫌以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據。（資料圖片）

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名清潔工。現時被告已獲廉署准予保釋，以待下周一（16日）在西九龍裁判法院答辯。

案情指被告為59歲的陳玉金，她在2017年12月至2020年8月案發時，於萬成清潔服務有限公司擔任清潔工。陳於2017年9月向萬成報稱工作時受傷以致肩膀骨折。根據《僱員補償條例》，被告有權向萬成索取暫時喪失工作能力補償，包括缺勤期間五分之四的收入，以及報銷醫療費，而被告須向萬成提交病假證明書及醫療收據以獲補償及申領病假。

廉政公署今日（12日）落案起訴一名清潔工，控告該名59歲清潔工涉嫌以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據。（資料圖片）

陳被控七項控罪，其中六項控罪指被告涉嫌意圖欺騙其主事人而使用六張由一名註冊中醫發出的病假證明書以誤導萬成。有關病假證明書載有虛假陳述，指被告曾於病假證明書上註明的日期接受該中醫診治。

餘下一項控罪指，被告涉嫌與上述註冊中醫一同串謀詐騙萬成，即不誠實和虛假地向萬成表示，被告曾於相關醫療收據上所註明的日期，在該中醫的診所接受診治，因而誘使萬成按收據上的收費金額向被告支付款項。廉署調查顯示，被告提交上述六張病假證明書及42張醫療收據，以獲批共24天病假及報銷醫療費逾8,300元。