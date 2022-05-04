廉署通緝7人涉煽惑「投白票」　特首選舉日動員80人監視投票點票

廉政公署在去年舉行的選委會選舉及立法會選舉分別接獲8宗及52宗投訴，當中就立法會選舉拘捕10人，涉嫌呼籲他人投白票或不投票，有3人已被檢控，包括立法會前議員許智峯在內共7人被通緝。廉政專員白韞六透露，會動員80人於下周日（8日）舉行的行政長官選舉中當值，又會在網上巡查，暫時未見有人涉嫌煽惑「投白票」。



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廉政專員白韞六指出，在去年舉行的選委會界別分組選舉接獲8宗投訴，7宗可追查，而立法會換屆選舉就有52宗投訴，48宗可追查。

白韞六：就引渡工作繼續努力

廉署就去年立法會選舉，共拘捕10人涉嫌呼籲他人投白票或不投票，其中3人被檢控，另外有7人被通緝，包括身處海外的立法會前議員許智峯，白韞六表示，廉署會就通緝人士在引渡工作上繼續努力。

5月8日是新一屆特首選舉，白韞六透露，廉署當日會動員80人在票站及總部當值，視察投票及點票過程，廉署亦會在網上巡查，是否有人作出煽惑行為，被問到是否市民參與度低，相關違法行都都減少？白韞六表示：「至今無特別發現有人煽惑別人不投票或投白票，當然喺選舉前我哋會留意情況，我唔會猜測箇中原因。」