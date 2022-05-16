「大嶼山自駕遊」配額增至50個　6月1日起可改為抽籤申請

「大嶼山自駕遊」計劃推出六年以來，一直被指「供不應求」，不少車主都指根本難以申請到配額，甚至市面出現炒賣配額的情況。​運輸署今日（16日）表示，第二階段「自駕遊」計劃將於7月1日起實施，星期一至五的每日配額由25個增至50個。該署將於6月1日起改為「自駕遊」抽籤系統，市民可在一個月前申請配額。



第二階段「自駕遊」計劃將於7月1日起實施，星期一至五的每日配額由25個增至50個。（資料圖片）

第二階段「自駕遊」於7月1日起，星期一至五（公眾假期除外）的每日配額增至50個，當中包括10個電動私家車配額。為進一步加強發放配額的透明度和公平性，運輸署將於6月1日起推出「自駕遊」抽籤系統，讓市民可以在一個月前透過運輸署網頁提交配額申請。

市民申請在7月1日或之後進入南大嶼山的配額要留意，第一階段將透過抽籤分發配額，系統會於每月1日早上7時至5日晚上11時59分（第一輪）；以及每月8日早上7時至10日晚上11時59分（第二輪）接受申請。成功申請者必須在每月6日或7日（第一輪）或每月11日或12日（第二輪）繳付港幣75元的許可證費用。

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若第一輪抽籤後尚有餘額，系統會進行第二輪抽籤。若第二輪抽籤後尚餘配額，系統將會在每月13日公布，並會於每月14日早上7時接受剩餘的配額申請，以先到先得的形式發放，成功申請者須即時繳付許可證費用。

另外，為便利行動不便的人士前往大嶼山南部，運輸署會以試行方式發放配額予接載輪椅使用者的出租汽車，每日配額五個，先到先得。

每部車每個月只可參加自駕遊一次

運輸署提醒，每部私家車每個月只可參與「自駕遊」計劃一次。此外，大嶼山南部的所有道路為封閉道路，駕駛人士必須持有大嶼山封閉道路通行許可證才可經大嶼山的封閉道路前往昂坪、大澳、長沙和梅窩等地點消閒。