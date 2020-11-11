政府擬放寬大嶼山自駕遊　每日配額增至不多於50個

政府於2016年推出大嶼山自駕遊計劃，批出25個配額予私家車，進入大嶼山南部的封閉道路。運輸署近日表示，隨着嶼南的交通情況改善，而且市民需求殷切，決定將配額增至不多於50個，並以試行形式，增設出租車配額，每日不多於5個。

現時配額上限每日25個

70年代起，大嶼山南部的道路劃為24小時封閉道路，車輛必須領取許可證方可進入。自2009年，東涌道路改善工程完成後，運輸署逐步放寬限制，如容許一定數量的旅遊巴進出；之後2016年初，推出「自駕遊」，公眾假期以外的周一至五，上午8時至下午7時，允許私家車進入嶼南封閉道路，配額上限為每日25個。

增設5個出租車配額

運輸署近日向離島區議會發文件表示，隨着交通情況及道路設施改善，市民對「自駕遊」的需求殷切，初步建議實施第二階段「自駕遊」，每日配額增至不多於50個，並將試行形式範圍擴展至電單車。另外，建議以試行形式，增設出租車配額，每日不多於5個。

泊車位方面，運輸署指，自計劃於2016年推出，已於嶼南的大澳、梅窩和貝澳合共增加了148個路旁私家車泊車位，正與地政總署研究，利用空置的政府土地，在合適地點，包括大澳鹽田壆，設立短期租約停車場，料可增加約60個泊位。另外，土木工程拓展署亦計劃，在大澳改善工程第二期第二階段的計劃中， 研究在鹽田增設約150個私家車泊車位。