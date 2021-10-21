大嶼山自駕遊名額明年第二季起增一倍　每日50配額改以抽籤分配

新冠疫情之下，港人無法外遊改到郊外本地遊，上月大澳舉辦花燈節更一度「逼爆」。現時私家車進入大澳、梅窩、昂平等大嶼山南部地區，均須先獲「禁區紙」，港府5年前推出「大嶼山自駕遊」計劃後，申請人數長期爆滿。

運輸署最新建議，私家車大嶼山自駕遊配額將增加一倍，每日增至50個，並試行設可上落輪椅的出租車名額，計劃於2022年第二季實施。屆時配額將由先到先得形式，改為抽籤，增加透明度及公平性。



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（區議會文件）

「自駕遊」於2016年2月推出，讓市民可在平日交通不繁忙的日子駕駛私家車經大嶼山的封閉道路前往昂平、大澳、長沙和梅窩等地點。運輸署指，配額整體使用率超過90%，非電動私家車配額持續全數派發，而電動私家車配額使用率，亦於去年達到99%，不時接獲市民要求增加配額。運輸署指，考慮市民需求、道路狀況和交通設施，以及對環境的關注，建議將現時每日25個的名額，增加一倍至50個。

去年運輸署曾提出以試行形式，容許電單車亦可參與大嶼山自駕遊，不過區議會文件中指出，考慮到有持份者擔心電單車的行車聲浪及安全問題，會取消有關建議，並把原本預留的3個電單車配額，改撥到電動私家車配額中。

當局預期，明年第二季實施的第二階段自駕遊，非電動私家車將有40個名額、電動私家車有10個，並試行新增5架可接載輪椅的出租車配額，旅遊巴配額則維持40個，總計所有車輛共有95個配額。

（區議會文件）

放棄先到先得 配額改以抽籤分配增透明度

現時申請人士需要使用政府網上申請系統，以先到先得形式申請大嶼南自駕遊配額。運輸署表示，為加強發放配額的透明度和公平性，將在增加配額同時，同步推出抽籤系統，有關詳情適時公布。

運輸署指，有部分持份者對增加配額有保留，擔憂對大嶼山南部自然和鄉村環境的影響，以及道路安全及停車設施無法應付泊車需求等。該署表示，自推出自駕遊以來，區內交通意外數字未有上升趨勢，亦無參與自駕遊的私家車，涉及相關交通意外。

泊車位方面，運輸署亦指，正與相關部門商討在區內設短期租約停車場或公眾停車場，目標於2022年中，增加與大澳鹽田壆相約數量的泊車位。當局又擬在鹽田增設約150個私家車泊車位。運輸署續指，近期有在平日實地調查，大澳、梅窩及昂坪的公眾泊車位，日間仍有空間供車輛停泊，警務處會加強在非法泊車黑點執法。

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