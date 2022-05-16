家舍幹事涉非禮9歲女童　事主稱遭強吻擦私處　痛哭覺成壞孩子

兒童家舍的幹事，涉嫌非禮居於該院舍內的一名9歲女童，案件今(16日)在區域法院開審，女童在錄影會面透露，她曾遭被告強吻及觸碰私處，她見到被告欲掏出下體即合上眼睛，之後覺有暖及硬的東西模擦下體。女童稱她被侵犯後均會獨自回床位哭泣，被非禮後自覺成了「壞孩子」。



被告馬宏輝，60歲，案發時為兒童家舍高級計劃執行幹事，他被控兩項非禮罪，指他於2020年5月及6月某日，在某兒童家舍非禮9歲女童X。法官頒下匿名令，禁止傳媒披露任何可識別X身份的資料，包括X的姓名、地址和案發地點等。

準備睡覺被親吻

控方在庭上播放女警與X的錄影會面，X表示於2020年5月的深夜時分首次遭非禮。當時她正準備睡覺，被告走進她的房間，把X的臉轉向他並親吻X，歷時數秒。X事後在房內飲泣，因自覺是一個「壞孩子」。

見被告欲掏出下體即合上眼睛

第二次非禮事件發生於同年6月，被告再去到X的房間，從後攬過X後再去關門。被告之後將原本背向他的X擰轉身並親吻她，被告又脫下自己和X的褲子。X目賭被告欲將陽具掏出，她馬上合上眼睛，但仍感到被告用硬和暖的下體觸碰她的私處，並有上下郁動。

被告非禮後給X電話

X在數分鐘後穿回褲子，被告此時又攬着X的腰部，伸手至其衣服內，隔著X的內衣打圈摸其胸部，同樣歷時數分鐘。X其後表示感到很睏，被告沒有說話便離開，X事後則再度在床上哭泣。X另指每次遭非禮後，被告均會將電話給X使用，並要求X保密，惟家舍內並不准使用電話。

官斥警調查只為自己方便

另法官練錦鴻批評，片段中向X提問的女警態度有問題，指其「引佢(X)講嘢引到出晒口」。且X當時不足10歲，翌日須早起上課，女警卻仍三番四次追問X，將X留到晚上10時，練官對此直斥：「似乎警察調查都喺為自己方便，而唔喺為受害人着想。」

審訊明續。

案件編號：DCCC 920/2021