院舍女院友如廁未鎖門　男工藉機闖入兼上下其手　認非禮囚8月

殘疾院舍男工，見患有精神分裂的女院友如廁時未有鎖門，即推開門並對女病人上下其手。女病人翌日向父親投訴而揭發事年。男工早前承認非禮，案件今（28日）在西九龍法院判刑，裁判官直斥被告利用受害人的信任，借兩人單獨相處之機侵犯對方，認為需判以阻嚇刑期，判被告入獄8個月。

被告余國華在西九龍法院承認非禮患有精神分裂的女院友，被判囚8月。（資料圖片）

被告余國華，66歲，承認一項非禮罪，指他於去年11月20日在大角嘴一間院舍內非禮34歲的女事主。

摸胸10次兼指觸下體

控衣案情指，女事主當時正在如廁但未有鎖門，被告突然推開門，並看見事主褲子脫至膝下。被告即伸手撫摸事主胸部10次，及以手指觸碰其私處數次。事主翌日告知父親揭發事件。

求情稱是好爸爸兼好丈夫

辯方求情時指，被告因一時衝動而犯案，重犯機會低。被告亦是一位好爸爸和好丈夫，熱心幫助家人和養育子女。被告無刑事紀錄和不良嗜好，患嚴重糖尿病，加上此案已經纏繞被告近一年，令他飽受壓力，故希望法官能輕判被告。

官：精神不健全人士需受保護

裁判官判刑時直言，女事主為精神不健全人士，需要受到社會的保護。被告身為她的照顧者，卻利用事主對他的信任，借兩人單獨相處之機侵犯她。法庭有需要阻嚇社會其他有機會犯同類案件的人士、表達社會對此類案件的厭惡和照顧受害者及其家人的情感傷害，考慮被告的求情因素等，最終判被告入獄8月。

案件編號：WKCC 5013/2018