機管局︰需籌額外資金　債務水平料逾千億　考慮發50億元零售債

【機場三跑】耗資1415億元建造的機場三跑系統，機管局近日指，新建第三跑道已完成試飛，料今年內啟用。

機管局最新向立法會提交的三跑工程進度文件顯示，由於航空交通前景欠明朗，需要從市場籌集額外資金以填補融資空缺。機管局指，今年3月更新三跑系統的財務計劃，預期債務水平總額將會由890億港元，增加至1,110億港元，連同已發行相當於116億港元的永續資本證券，從市場籌集的外部融資額，將會為1,230億港元。

機管局直指，將會因應疫情、客運量復蘇及市場情況，考慮發行50億港元定息零售債券。



第三跑道料今年啟用 中跑道將關閉兩年重新配置

機管局表示，三跑的飛行校驗已於2022年4月完成，並計劃於本月展開飛機意外救援演習，模擬一宗載人飛機於第三跑道上發生事故，以評估機場處理事故的能力，並希望於本月底前符合所需要求，取得營運第三跑道，及相關滑行道的機場牌照。

機管局又指，三跑於今年啟用後，機場的中跑道將關閉約兩年作重新配置，屆時機場將以臨時雙跑道系統運作。

▼機管局早前重新編配部份停機位 為三跑準備▼



疫情影響航空業 機管局需從市場籌額外資金

至於財務安排方面，機管局表示，今年3月更新三跑道系統財務計劃，由於變種病毒出現，令航班銳減，阻礙航空交通復蘇步伐，航空交通前景欠明朗，預期營運盈餘及機場建設費的所佔部分將大幅減少，因此需要從市場籌集額外資金以填補融資空缺。

機管局預期，債務水平總額將會由890億元，增加至1,110億元，連同已發行相當於116億港元的永續資本證券，從市場籌集的外部融資額將會為1,230億港元。機管局強調，毋須政府提供任何形式的財務擔保，為三跑道系統項目融資。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼



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雖然近期發行債券的所得收益，將能夠滿足機管局直至2022／23財政年度的融資需要，不過機管局仍會有不同融資活動，維持其流動資金水平，包括因應疫情、客運量復蘇及市場情況，考慮發行50億港元定息零售債券；考慮發行最高達150億港元的機構債券，作為應變措施；在有需要的情況下，會從其175億港元備用銀團循環貸款中提取金額。另外，機管局亦會考慮發行最高達30億美元的長期美元機構債券。

三跑系統的融資計劃（立法會文件）

機管局︰業界預期客運量將於三年逐漸回復至疫情前水平

機管局表示，業界一般預期，客運量將於三年時間逐漸回復至疫情前水平，相信航空業及航空交通將會隨着疫情退卻而逐步復蘇。