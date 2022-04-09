失落航空樞紐？撤九國禁飛令抵港航班量續潛水　長途機一度清零

全球航空逐漸復甦，香港號稱國際航空樞紐，更獲國家支持，但在嚴厲隔離及航班熔斷措施下，航班量持續低位徘徊。國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh日前直指，香港已失卻國際航空樞紐地位，形同在地圖上消失。

根據機管局數字，港府雖於4月1日起，撤消九個國家的禁飛令，有更多港人回港。不過翻查近日香港機場的航班升降數據，抵港航班自4月起屢刷新最低紀錄，最低一日只有14班客機抵港。目前香港尚有機抵達的航點更多以短線為主，大多為內地及東南亞地區航點，至於長線航班除禁飛令取消首兩日外，大多每日只有一兩班機，個別日子甚至「清零」。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指，現時香港防疫措施仍相對其他地方嚴謹，商務及消閒旅客接近消失，不能「自己呃自己」。他對香港恢復國際航空樞紐地位仍感樂觀，港府應要適時放寬防疫政策，與國際接軌。



▼4月1日 九個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



+ 11

港府一直採取「外防輸入」抗疫策略，嚴防外地疫情走入社區。除一般的航班熔斷機制，今年1月8日起，更向九個國家「加速」實施禁飛令，即使滯留當地的香港居民都不得回港，有關措施直至4月1日取消，並於同日起，抵港旅客抵埗後只需酒店隔離7天。

獨立股評人David Webb的網頁，整理機管局每日公布抵港及離港航班數字。綜合網頁數據，由4月起，即使港府已放寬9國禁飛令及減旅客抵港檢疫日數，但整體抵港及離港航班數量均未見起色，抵港客機數量更再創新低。

該網頁引述機管局網頁抵港航班資料顯示，香港機場的抵港航班數量，自今年2月起「走下坡」有輕微跌幅，即使疫情緩和都未見起色，而預定航班的取消率，維持在20％至30％水平。

踏入今年以來，每日只有少於100班客機抵港。第五波疫情於2月大爆發，當時每日只有30至50班客機抵港。

清明假期當天只有14班客機抵港

不過踏入4月，即使撤銷九個國家的禁飛令，抵港航班量進一步「潛水」，跌至每日不多於30班水平，於周二（5日）清明節假期當天，更創出只有14班機抵港紀錄。參考抵港客機的出發地航點，每日只有一兩班長途航班，部份日子抵港長途機更「清零」，如周四（7日），當天抵港的15班機全為短途航班。

4月7日抵港航班中，沒有長途機。（webb-site.com截圖）

今日（9日）情況亦未見太大改善，18班抵港客機中，有3班為長途機，分別由新西蘭奧克蘭、印度德里及土耳其伊斯坦堡抵港，其餘全部都是來自內地或東南亞航點的短途機。至於貨機數量則沒有太大變化，維持每日約100班。不過，以入境人數來看，踏入4月回港人數的而且確有所上升。

來港客機少，離港航班數目亦隨之減少。離港客機近期同樣出現斷崖式下跌，4月1日起每日機場實際離港客機數量，每日不足25班，清明節當天亦只有15班客機離港，為政府於2月初大幅收緊「外防輸入」措施以來最低。至於離港貨機數量雖大致穩定。

現時六個航班觸及熔斷機制禁飛

即使禁飛令撤銷，但現時香港仍然實施嚴謹的熔斷機制，同一航班有三名或以上的乘客經抵港檢測確診，就要禁飛7日。根據資料，現時有六個航班被禁飛，涉及新加坡、英國曼徹斯特、杜拜等地。而多間外國航空公司亦未回復來往香港的航班，如維珍航空昨日公布，在9月前不會復飛香港航班，有外電引述維珍航空聲明，指為確保倫敦希思羅機場至香港客運服務作好準備，謹慎地決定延長停運時間，預計9月起恢復服務。

▼港府取消指定地區禁飛令▼



羅祥國指，目前其他地方已逐步全面放寬入境防疫措施，香港現時的檢疫措施相對仍屬相當嚴謹。本港商務及消閒境外旅客接近消失，他說，外地旅客的消閒旅遊選擇多，至於工幹，不少會議或改到新加坡進行，不會有人「無端端想檢疫」。

羅祥國︰熔斷機制嚴 航空公司安排長途航班不容易

羅說，現時本港逐漸增加東南亞及東北亞的航班，但因熔斷機制嚴謹，安排長途航班不容易，「點賣機票？兩個禮拜後都唔知會唔會熔斷」，而外國航空公司如英國航空及維珍航空至今都未恢復來港航班。

就有意見指香港已非國際航空樞紐，羅說，本港航空未恢復是十分清楚的事，旅客少，航班又少，認為不能「自己呃自己」。至於未來升降量能否反彈，恢復國際航空樞紐地位，羅仍感樂觀，但建議政府要適時考慮放寬外防輸入措施，與國際同步。

IATA總幹事日前批港府政策過嚴

日前國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh批評港府防疫政策過嚴，形容香港猶如從航空地圖上消失，直指失卻國際航空樞紐的地位。他又指出，港府將從外地到港人士隔離日數縮短至7日，作用不大，因為旅客已打消來港意欲。

Walsh指，航空業界對港府採取相對嚴苛的封閉邊境政策日益不安，將直接導致更多航空公司，取消往來香港的航班。不過隨著亞洲區內多個地區已重開邊境，他對港府能夠鬆綁感到樂觀。