機管局指第三條跑道本月已完成試飛　計劃今年內啟用

耗資逾千億元的機場三跑工程踏入新里程，機管局預計今年下半年啟用，並於今日（21日）表示，三跑試飛已於4月順利完成，並已通知全球航空業界，三跑準備啟用，亦標誌準備工作已達新里程，計劃於今年啟用。



機管局表示，三跑已於4月順利完成試飛，全球航空業界亦已獲通告，知悉機場三跑準備啟用。該通告根據國際民航組織的規定發出，標誌準備工作已達新里程，亦旨在確保有關營運商在跑道啟用時，已準備就緒。

機管局亦指，正與民航處就三跑啟用的其他準備工作緊密合作，當中包括法定程序、演習及演練。

▼機管局早前重新編配部份停機位 為三跑準備▼



三跑鋪設工程於去年9月已經竣工，並陸續重新編配停機位及跑道等工程，機場原有的北跑道己重新編配為中跑道，而新第三跑道將獲編配為北跑道。

機管局表示，滑行道、跑道地面燈、救援及救火設施等，亦已大致完成，預計於今年按原定計劃投入運作。

機管局早前亦預計，整個三跑系統，包括T2客運廊等將於2024年完工。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼

