黎智英涉欺詐案　污點證人指黎的公司佔用大樓有付租　官：咁均真

壹傳媒創辦人黎智英與集團時任行政總監黃偉強，涉違反租契欺詐科技園案續審，案中「污點證人」壹傳媒前營運總監周達權今（18日）在區域法院供稱，負責處理黎與其家人事務力高顧問公司，因佔用了蘋果大樓的地方，有向蘋果印刷支付租金，法官陳廣池不禁問：「左右手洗唔洗咁均真？」周回應這是一貫做法，又稱力高後來佔用的地方多了，並有加租一倍。



周主要負責後勤工作

獲控方特赦的周達權供稱，他在涉案的力高顧問有限公司負責後勤工作，包括簽署公司的支票。該些支票需兩個人簽名，包括由周或黎的私人助理Mark Simon，但黎智英亦可一個人簽署。

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支付租金是一貫做法

周指力高因佔用蘋果大樓的地方，會向蘋果印刷支付租金，如力高於2015年時共支付11萬5000多元的租金，2016年支付的租金為23萬7000多元。法官陳廣池問為何力高需繳付租金，並說：「左右手洗唔洗咁均真？」周回答這是一貫做法，又稱因佔用的地方增加，2016年繳交的租金較對上一年增加一倍。

力高為黎住所桑拿房訂強化玻璃門

此外，根據力高的訂單，該公司曾替黎智英住所的桑拿房，訂購強化玻璃門，或訂購無線上網設備，亦曾訂購遊艇的用品。周達權指，常常都要簽署相關訂單。

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）。二人同被控1項欺詐罪，黎另被控1項欺診罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，違反1999年5月25日訂立的租契，或令科技園公司蒙受不利。

案件編號：DCCC 349/2021