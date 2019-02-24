梁式芝書院奪策掂中學組冠軍　倡保留通識科、邏輯訓練加入課程

由智庫「為正策士」主辦、《香港01》為互聯網技術戰略伙伴的第三屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》傑出政策人大賽，今日（24日）進行中學組別的總決賽，結果由梁式芝書院隊伍勇奪冠軍。 通識科的成效過去備受爭議，更有言論認為該科令學生難以獨立思考，應考慮取消通識科；正當教育局正進行檢討之時，卻有一群正修讀通識科的中學生就改革提出倡議。《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》中學組冠軍梁式芝書院隊伍建議，政府應考慮將邏輯訓練加入課程，有助令同學對社會議題上的觀點及角度更完整。

梁式芝書院憑改革通識科的倡議獲得中學組冠軍，當中學生潘曉妍（左二）更一人包攬兩個個人獎項。（洪嘉徽攝）

潘曉妍獨攬「最佳政策遊說人」及「最有風度政策遊說人」兩獎項

由「為正策士」主辦的第三屆《策掂 - 傑出政策人大賽 2018》終極遊說總決賽於今日（24日）舉行，是次共有10個隊伍打入決賽。而成為中學組別冠軍的是組別編號SA01，以「通識科何去何從？」為題，來自梁式芝書院的五位學生；她們共獲得5000元的書劵獎金，當中隊員潘曉妍更一人獨攬「最佳政策遊說人」及「最有風度政策遊說人」兩個個人獎項。

潘曉妍在賽後憶述，作為學生一直修讀通識科，但坦言在作答問題時，經常反覆感到作答的邏輯、推論有問題，及後透過問卷調查以及老師提供的意見後，認為在課程中加入邏輯訓練，有助學生答題及分析時事。

隊伍冀倡議獲社會重視。（洪嘉徽攝） 過去不少人認為通識科可以哲學或歷史等科目取代，但她指作為中學生觀察到不少同學「連新聞都無睇」，她認為通識科有助讓同學接觸時事；又認為加入邏輯訓練，有助令同學對社會議題上的觀點及角度更完整。隊伍亦希望，在比賽後有關的意見可獲社會重視並早日實踐。

《香港01》作為是次活動的互聯網技術戰略伙伴，執行總編輯戚本業認為投票情況理想。（洪嘉徽攝）

《稥港01》逾三萬名會員投票

為了增強參與者與市民的互動，今年更增設了「香港01會員最喜愛政策大獎」，在《香港01》專頁讓公眾投票決定的最受歡迎的議題，得票率將佔最終評分的20%。而是次共獲得逾三萬名會員參加投票，《香港01》執行總編輯戚本業認為投票情況理想。

戚本業致辭時又提到，現時很多政策出台原意雖好，但因為受眾少，無法令大部份人受惠，令政策最終仍走向失敗。他認為活動有助令學生、社會大眾的思考更全面、廣泛。

他又認為，香港人的知識雖高，但表達能力未如理想，希望透過活動推進港人的表達能力。

獲獎的聖嘉勒女書院隊伍出盡渾身解數拉票。（洪嘉徽攝）

聖嘉勒女書院隊伍獲「香港01會員最喜愛政策大獎」冠軍及「最創新政策大獎」

是次投票獲選首三名隊伍的成員，可獲《香港01》周報一年免費訂閱。據公布結果，是次獲得「香港01會員最喜愛政策大獎」冠軍的是擁有3315票的聖嘉勒女書院隊伍，與亞軍喇沙書院的隊伍僅相差57票。聖嘉勒女書院除了得到「香港01會員最喜愛政策大獎」冠軍，同時獲得「最創新政策大獎」。

聖嘉勒女書院以「立法管制飯商使用可再生回收飯盒」為題參賽，與其他著墨在可再生能源的隊伍不同，她們選擇從源減廢，因而得到「最創新政策大獎」。隊員皆指出，當初是用盡所有人脈，動員包括親朋戚友、家校會、澳門的姊妹學校甚至邀請網紅拉票，但仍只得第四名。眼見截止時間將至，她們在死線前兩日，仿如選舉般積極在街上拉票，最終才榮獲第一名的獎座。