梁式芝書院前教師騙校方530萬元　官斥違反誠信　判入獄46個月

梁式芝書院前教師蔣怡興因觸犯《防止賄賂條例》、盜竊及使用虛假文書副本等多項罪名，就十四個學校設施改善項目詐騙該校款項共530萬元，早前被廉政公署早前落案起訴，被告今日（15日）在區域法院承認所有控罪，判囚46個月。法官陳廣池判刑時指，被告成立4間公司以進行欺騙，並利用職權及學校對他的信任多次犯案，違反誠信。



梁式芝書院前教師蔣怡興成立4間公司以進行欺騙校方設施改善項目罪成。（學校網頁）

被告負責找潛在承辦商索取報價及投標

廉署早前接獲貪污投訴，梁式芝書院書院於2015年9月設立學校環境改善委員會，39歲被告是委員會的其中一名成員，負責就翻新項目聯絡潛在承辦商索取報價或邀請他們投標相關項目，開標及審查委員會之後會考慮承辦商的推薦並外判合約，當時被告承諾與校方申報財務或其他利益的來源，及保證參與採購的過程中不會有利益衝突。

案情透露，被告在處理5個項目時使用5份利益衝突申報書誤導校方，合約總額約59萬元，涉及構建一個歷史畫廊、安裝課室白板、以及更換發光二極管（LED）燈管及2,000張學生椅子；被告在處理另外5個涉及翻新教堂以及供應及安裝鋁板、課室窗簾及LED燈管的項目時，又使用了一份投標摘要及批核紀錄，以及4份書面報價摘要及批核紀錄誤導該校，5份文件均載有虛假陳述，項目的合約總額為約69萬元。

此外，被告盜竊該校共逾370萬元，被盜竊的款項涉及另外三個項目，即兩個在強制驗樓計劃下的項目，以及一個窗戶維修項目。該三個項目的合約分別判予該校經常僱用的兩間承辦商。

案情又透露，被告使用一份看來是該校所接受的報價單的副本，誘使一名傢俬公司東主接受它為真文書的副本，該報價單涉及為教員室供應及安裝56組書桌，總值約29萬元。

38歲被告蔣怡興案發時為梁式芝書院教師，他承認3項使用虛假文書副本罪、5項盜竊罪及10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

廉署調查發現，被告成立了四間公司，並就上述 11個項目向該校提交報價，其中有8個項目的合約最終判予該四間公司。