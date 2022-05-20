兩學生參與和你lunch　認非法集結候判　須賠2.76萬圍欄維修費

兩名學生響應網民舉行的「和你Lunch」活動，並於中環參與集結，期間有人拆除圍欄放在馬路。兩人其後被警方拘捕，警方並在其中一人的背包內，發現一件印有「記者」的黃色背心。該名學生在警誡會面指，一名不認識的男人怕他有危險，因此提供該背心，但他未有穿上。兩人今（20日）在區域法院承認1項非法集結罪。法官把判刑押至6月6日，待索取兩名被告的勞教和教導所報告。法官並就涉案圍欄的維修費2.76萬元，頒令兩人各付1.38萬。



兩名被告：鄭溢（19歲）和李崇希（20歲），被控於2019年11月13日，在中環畢打街一帶與他人參與非法集結。鄭溢原亦被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，該罪獲准保留在法庭檔案不作起訴。

300多人聚集有人拆圍欄

案情指，有人於案發日中午，在畢打街非法聚集，部份人穿一般上班服裝，其他人則穿黑衣，警方則在該區設立三條防線。至下午約1時半，有300多人聚集，警方發出警告，他們都未有散去。

期間，鄭、李和他人拆除花槽的圍欄，並放在干諾道中的馬路。兩人又在康樂廣場與民耀街交界，與其他人用膠袋等在馬路拉起防線。

鄭的背包內有記者背心

警方其後清場，示威者逃跑，鄭和李在畢打街被捕。當時鄭戴上護目鏡和防毒面罩，他的背包內亦發現一件印有「記者」的黃色背心，以及手套、口罩等。警方亦在李的背包內，發現手套和口罩等。

李稱期間只曾喊口號

鄭在警誡會面承認參與非法集結，並在畢打街搬「雪糕筒」到馬路，當其他人用索帶綁住「雪糕筒」出錯時，他便剪開索帶。鄭又指，是一名不認識的中年男士怕鄭有危險，在中環提供印有「記者」的背心，但鄭未有穿上，他亦非記者。李在錄影會面稱，集會期間只是叫喊口號。

案情亦指，圍欄的維修費約為2.76萬元。

案件編號：DCCC 611、612/2020