兩學生參加盂蘭晚會　並在紀律部隊宿舍外燒衣　被裁非法集結罪成

有示威者於2019年8月9日，發起「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」，在黃大仙紀律部隊宿舍外聚集和燒衣紙等。兩名在現場燒衣紙的學生，否認非法集結罪受審。裁判官今（5日）在觀塘法院指，兩被告該集會非宗教活動，而是假借祭祀之名，抗議為實，裁定他們罪成。裁判官先為兩人索取背景和勞教中心報告，把判刑押後至5月19日，期間兩人還柙看管。



兩名被告：梁文傑（22歲，學生）和洪英展（23歲，學生）。他們被控於2019年8月9日，在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，與他人參與非法集結。

官指非宗教活動而是抗議活動

裁判官裁決時指，該集會非宗教活動，而是抗議活動，並針對警方。裁判官解釋，現場內人向警員撒溪錢，並叫「黑警死全家」等，且案發地點在紀律部隊宿舍外。

裁判官認為，集結人士都知道燒衣紙只是掩飾。同時，警方在現場設立防線，示威者則用鐳射光照射。裁判官認為，被告看到這些事情。

洪曾辯稱戴上耳筒聽不到警員的話

對於洪自辯時稱當時戴上耳筒，聽不清警員透過揚聲器所說的話，裁判官指說法不合理，指他可以脫下耳筒，和詢問身邊的人，認為被告和集結人士的行為，令現場警員和記者合理地害怕社會安寧受到破壞，遂裁定兩被告罪成。

案件編號：KTCC687/2021