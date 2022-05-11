10男女涉參與反修例運動3年後被控　7人涉2019年淘大商場衝突

自2019年起，香港爆發反修例運動，不少示威者於不同日子到各區參與示威活動，期間不少人被捕。事隔兩年多，有10名男女今（11日）分6案被正式落案起訴，遭分別控以襲警、阻差辦公、非法集結等多罪，同在觀塘法院提堂，其中7人涉及2019年9月14日在淘大商場的衝突。眾被告均暫毋須答辯，各人的案件被押後至6月或7月再訊，以待索取法律意見及向控方索取相關文件。所有被告均獲准保釋候訊，期間須居於報稱地址。



首案被告黃楚婷（27歲，網絡工程師）、張仲綸（32歲文員），同面對一項非法集結罪，指他們於2020年6月30日，在觀塘創紀之城第五期APM內與李君溓、 蔣焯生及連同其他身份不詳的人，參與非法集結。此案件將押後至6月22日再訊。

第二案被告王樂堯（19歲，學生），被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀或損壞財產兩罪，指其於2019年8月31日在油塘邨富塘樓地下外的公眾地方無合法權限或合理辯解而攜有一把刀；並保管一樽噴漆，意圖在無合法辯解的情況下用以摧毀或損壞另一人的財產。此案件將押後至7月13日再訊。

第三案依次為被告劉佑煒（27歲，侍應）、萬展超（29歲，保安員）。劉被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指其於2019年9月14日，在牛頭角彩頤居外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能夠發出雷射光束的裝置及一支行山杖；萬被控一項參與非法集結罪，指其在同日同地連同其他身份不詳的人，參與非法集結。此案件將押後至7月13日再訊。

第四案被告朱永業（26歲，學生），被控企圖阻差辦公、襲擊在正當執行職務人員兩罪，指其於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場內，企圖阻撓在正當執行職務的警員17128和警員19622；及襲擊警員20921。此案件將押後至6月29日再訊。

第五案被告依次為郭卓其（19歲，送貨員）、張偉保（34歲，室內設計師）。郭被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員，指其於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場外襲擊；張則被控阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指其於同日同地故意阻撓警員15398。此案件將押後至7月6日再訊。

第六案被告依次為李家樑（20歲，學生）、范子禮（31歲，程式設計師）。李家樑被控參與非法集結罪，指其於2019年9月14日，在牛頭角淘大商場1樓連同其他身份不詳的人，參與非法集結；范則被控兩項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，指其在同日同地抗拒在正當執行職務的高級督察鄺志文及警長3870。此案件將押後至7月13日再訊。

案件編號：KTCC657-662/2022