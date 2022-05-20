國安法｜犯危害國安罪行禁當社工　7.22生效　與干犯性罪行同等級

《社會工作者註冊條例》附表2修訂今日（20日）刊憲，被裁定干犯任何危害國家安全罪行的人士不能擔任、或不能繼續擔任註冊社工，除非得到所有社工註冊局委員同意，相關修訂將於本年7月22日生效。



政府早前的文件指出，將「危害國家安全的罪行」納入《社工註冊條例》附表2的罪行當中，包括《香港國安法》下的四項罪行，即「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以及《刑事罪行條例》下的「叛逆」及「煽動」罪行。

局方當時指，如果容許被裁定犯了危害國家安全罪行的人士，履行社工職務，受助者的利益便不獲保障，令社工專業的誠信受質疑及專業形象受損，因此須將危害國家安全的罪行納入相關條例的附表2，以彰顯有關罪行的嚴重性。

《社工註冊條例》附表2中，列明「令某人不能擔任或不能繼續擔任註冊社會工作者的罪行」，現時在附表列載包括性罪行、侵害人身及兒童罪行等。