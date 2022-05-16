社工註冊修訂｜羅致光：遊行示威同危害國家無直接關係

政府將修訂《社會工作者註冊條例》附表二，令被裁定犯了任何危害國家安全的罪行的人士不能擔任、或不能繼續擔任註冊社工，除非得到所有社工註冊局委員同意。勞工及福利局長羅致光今日（16日）向立法會福利事務委員會簡介有關修訂。



羅致光回應議員提問時指，不少議員都有遊行示威，「睇唔到遊行示威同危害國家安全有直接關係」，又指附表二修訂是相對簡單的部份，至於《社工註冊條例》的其他部份，涉及國安法的執行，以及其他專業，政務司司長辦公室一直處理中，相信現屆政府未能交至立法會，政府將有關眾多涉及國安法的法例檢視，料要待下屆立法會。



陸頌雄表示支持是次修訂。（立法會會議直播截圖）

陸頌雄：我同阿彪一定唔係「黃社工」

工聯會議員陸頌雄於發言時先表明自己是註冊社工，並支持是次修訂，他又指，於過去曾出現多次社會動盪，有小部份社工積極參與其中「推波助瀾」，或出現於衝突現場，影響社工的影像，「社工唔係一定『黃社工』，好似我（陸頌雄）同阿彪（鄧家彪）咁，一定唔係啦。」他認為，條例修訂亦能扭轉以往社工註冊局「立場先行」，對違反刑事法例、 涉及反政府的人士輕輕放過的情況。

狄志遠對如何判斷危害國安表示質疑。（立法會會議直播截圖）

狄志遠批文件對危害國安的罪行表述籠統

新思維、社福界議員狄志遠對於政府在文件中指，要列出所有危害國安的罪行並不可行表示擔心，認為表述籠統，難以界定社工所犯的事是否屬於危害國家安全，「 譬如你扔垃圾，法官係咪會提出說明：你扔垃法犯罪，而且危害國家安全，先能夠界定？」他又對社工註冊局成員，如何判斷所犯之事屬於涉及危害國家安全或一般刑事案件提出質疑。

羅致光解釋指附表二修訂是相對簡單的部份。（立法會會議直播截圖）

羅致光：描述是最符合現時達到保護國家安全最適當的做法

羅致光回應狄志遠時指，要視乎案例、具體情況、 證供，「希望大家唔好製造恐慌」，又稱「依度在座有唔少朋友（議員），間唔中都有遊行示威，我自己都有接信，睇唔到遊行示威同危害國家安全有直接關係」。他續指，23條仍未立法，23條立法後會有更多描述，而現時修改附表二中的描述，是最符合現時達到保護國家安全最適當的做法。

羅致光又解釋，附表二修訂是相對簡單的部份，認為已準備就緒，至於《社工註冊條例》的其他部份，涉及國安法的執行，以及其他專業，特別是法定組織公權運用的情況，需作出調整，而政務司司長辦公室一直處理中，相信現屆政府未能交至立法會，政府將有關眾多涉及國安法的法例檢視，料要待下屆立法會。

政府於有需要時會考慮進一步修例

根據勞福局提交立法會的文件指出，勞福局局長可藉憲報公告修例有關條例的附表二，將「危害國家安全的罪行」納入當中，包括《香港國安法》下的4項罪行，即「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，以及《刑事罪行條例》下的「叛逆」及「煽動」罪行。

而政府會留意社工註冊局履行其法定責任的運作情況及表現，並會於有需要時考慮進一步修例。